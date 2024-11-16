https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984152566.html
На Украине рассказали, из-за чего Зеленский забил тревогу
На Украине рассказали, из-за чего Зеленский забил тревогу - РИА Новости, 16.11.2024
На Украине рассказали, из-за чего Зеленский забил тревогу
Владимир Зеленский опасается, что скоро союзники начнут вынуждать его пойти на переговоры для завершения конфликта, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T14:36
2024-11-16T14:36
2024-11-16T22:39
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский опасается, что скоро союзники начнут вынуждать его пойти на переговоры для завершения конфликта, пишет "Страна.ua"."Что же тогда беспокоит Зеленского? <…> Кадровые назначения Трампа и заявления его соратников свидетельствуют о намерениях завершить войну в краткие сроки. <…> А звонок Шольца Путину <…> также дает основания полагать, что и власти важнейшей страны ЕС выступают за переговоры", — говорится в статье.Издание напомнило, что глава киевского режима уже сделал несколько резких заявлений в адрес союзников. Главный его страх заключается в том, что Запад может настоять на отказе Украины от части территорий, поясняет автор.Победивший на выборах президента США Дональд Трамп не раз критиковал подход Белого дома к украинскому конфликту, а Зеленского назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров и всего за сутки. В Кремле отмечали, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983580842.html
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На Украине рассказали, из-за чего Зеленский забил тревогу
"Страна.ua": Зеленский бьет тревогу из-за стремления Запада закончить конфликт