Рейтинг@Mail.ru
В Раде задали Зеленскому один вопрос из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 16.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:29 16.11.2024 (обновлено: 15:16 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984133762.html
В Раде задали Зеленскому один вопрос из-за ситуации в зоне СВО
В Раде задали Зеленскому один вопрос из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 16.11.2024
В Раде задали Зеленскому один вопрос из-за ситуации в зоне СВО
Владимира Зеленского обвинят в обвале фронта, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T11:29
2024-11-16T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
россия
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982846575_63:0:3008:1657_1920x0_80_0_0_29d75a8134a22e5f79ffb944be0b445e.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Владимира Зеленского обвинят в обвале фронта, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. "Интересно, а Зеленский понимает, что его за все сделают крайним? На него покажут пальцем за решения “ставки”, которые привели к обвалу фронта, за коррупцию, которая была невозможна без его ручных назначений, за политические посадки, на которые лично он давал указания", — говорится в публикации. Он отметил, что те, кто подносил ему справки и указы, останутся в стороне. "Всю вину свалят на незадачливого комика, а Украину снова поделят русские с американцами на глобальном уровне...", — написал Дубинский. В конце октября в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе генерал-полковник украинский армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обвалился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов. Марченко также заявил, что не понимает смысла вторжения украинских боевиков в Курскую область. После этого, издание "Страна.ua" сообщило, что генерал уволился со службы по состоянию здоровья.
https://ria.ru/20241116/berbok-1984128969.html
https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984149771.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982846575_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1636d19fa7876d93c4acb8a9ab2fe4ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, россия, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Верховная Рада Украины
В Раде задали Зеленскому один вопрос из-за ситуации в зоне СВО

Дубинский: Владимира Зеленского сделают крайним и обвинят в обвале фронта

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Владимира Зеленского обвинят в обвале фронта, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.

"Интересно, а Зеленский понимает, что его за все сделают крайним? На него покажут пальцем за решения “ставки”, которые привели к обвалу фронта, за коррупцию, которая была невозможна без его ручных назначений, за политические посадки, на которые лично он давал указания", — говорится в публикации.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
"Настало время". Бербок сделала новое заявление об Украине
Вчера, 10:27
Он отметил, что те, кто подносил ему справки и указы, останутся в стороне.

"Всю вину свалят на незадачливого комика, а Украину снова поделят русские с американцами на глобальном уровне...", — написал Дубинский.

В конце октября в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе генерал-полковник украинский армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обвалился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов. Марченко также заявил, что не понимает смысла вторжения украинских боевиков в Курскую область. После этого, издание "Страна.ua" сообщило, что генерал уволился со службы по состоянию здоровья.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Зеленский сделал трудное признание о конфликте на Украине
Вчера, 14:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала