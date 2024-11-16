https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984133762.html

В Раде задали Зеленскому один вопрос из-за ситуации в зоне СВО

В Раде задали Зеленскому один вопрос из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 16.11.2024

В Раде задали Зеленскому один вопрос из-за ситуации в зоне СВО

Владимира Зеленского обвинят в обвале фронта, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T11:29

2024-11-16T11:29

2024-11-16T15:16

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Владимира Зеленского обвинят в обвале фронта, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. "Интересно, а Зеленский понимает, что его за все сделают крайним? На него покажут пальцем за решения “ставки”, которые привели к обвалу фронта, за коррупцию, которая была невозможна без его ручных назначений, за политические посадки, на которые лично он давал указания", — говорится в публикации. Он отметил, что те, кто подносил ему справки и указы, останутся в стороне. "Всю вину свалят на незадачливого комика, а Украину снова поделят русские с американцами на глобальном уровне...", — написал Дубинский. В конце октября в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе генерал-полковник украинский армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обвалился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов. Марченко также заявил, что не понимает смысла вторжения украинских боевиков в Курскую область. После этого, издание "Страна.ua" сообщило, что генерал уволился со службы по состоянию здоровья.

https://ria.ru/20241116/berbok-1984128969.html

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в мире, украина, владимир зеленский, россия, верховная рада украины