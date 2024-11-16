https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984107419.html

"Опасно". На Украине набросились на Зеленского из-за катастрофы в Европе

"Опасно". На Украине набросились на Зеленского из-за катастрофы в Европе - РИА Новости, 16.11.2024

"Опасно". На Украине набросились на Зеленского из-за катастрофы в Европе

Официальным лицам разных стран следует реже общаться с Владимиром Зеленским во избежание несчастных случаев и катастроф национальных масштабов, выразил мнение... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T04:20

2024-11-16T04:20

2024-11-16T04:20

в мире

германия

украина

владимир зеленский

олаф шольц

джо байден

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Официальным лицам разных стран следует реже общаться с Владимиром Зеленским во избежание несчастных случаев и катастроф национальных масштабов, выразил мнение бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube.Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский анонсировал "самые важные переговоры по Украине", которые пройдут в Варшаве. Он уточнил, что помимо глав МИД Франции и Германии, в Варшаву на следующей неделе прибудет глава МИД Украины Андрей Сибига."Это уже не модно Зеленского звать, все считают, что это даже опасно <...> Вот Боррель приехал к Зеленскому, и Малагу затопило <...> На Испанию просто как ящик Пандоры открылся <...> Байден перестал встречаться, у него всё стало нормально происходить, <...> уже ясно стал излагать, и правильные решения принимать", — указал аналитик.По его словам, если в вышеназванных государствах после визита Зеленского происходят неприятности, то, возможно, остальным государствам стоит исключить фактор его присутствия в политической повестке, чтобы избежать проблем и катастроф.В октябре СМИ сообщили, что Зеленский после отказа президента США Джо Байдена от встречи с ним для обсуждения "плана победы" решил приехать в Берлин и отчитаться перед канцлером ФРГ Олафом Шольцем.Параллельно с этим Германию охватил внутриполитический кризис после распада коалиционного правительства из-за решения Шольца об отставке министра финансов ФРГ Кристиана Линднера. Среди причин увольнения Линднера канцлер назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить повышение расходов на поддержку Украины и инвестирование в будущее ФРГ.

https://ria.ru/20241116/putin-1984101426.html

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в мире, германия, украина, владимир зеленский, олаф шольц, джо байден