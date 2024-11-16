https://ria.ru/20241116/zavod-1984194073.html

Подполье сообщило об ударе по цеху в Николаеве, где производили БПЛА

Подполье сообщило об ударе по цеху в Николаеве, где производили БПЛА - РИА Новости, 17.11.2024

Подполье сообщило об ударе по цеху в Николаеве, где производили БПЛА

В Николаеве поразили цех завода, где производили беспилотники, погибли 12 военных ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-16T22:12

2024-11-16T22:12

2024-11-17T00:02

в мире

сергей лебедев

николаев (украина)

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983172087_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_41902b58d492f88c78aa11ffeddc43ef.jpg

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Николаеве поразили цех завода, где производили беспилотники, погибли 12 военных ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Взрыв пришелся в бывший завод "ЧСЗ", в ту часть, которая принадлежит предприятию "Нибулон". Прилетело в цех, где производили БПЛА, в том числе водные самолетного типа. Также в этом цеху производились наладочные работы по безэкипажным плавсредствам и вооружение (для них. — Прим. ред.)", — рассказал он.По словам Лебедева, в момент удара там находились местные рабочие и англоговорящие иностранные военные инженеры. Сам цех и прилегающая территория были под усиленной охраной Национальной гвардии Украины, которая использовала соседнее помещение для ремонта транспортных средств и установки на пикапы турелей, уточнил подпольщик."Прилет был максимально удачным, цех уничтожен, уничтожено оборудование, уничтожены готовые изделия. После взрыва к месту прилета направились скорые и пожарные. По предварительным данным, 12 военных погибло, около 30 ранены, в том числе иностранцы", — резюмировал собеседник агентства. В субботу вечером мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрыве в городе. При этом чиновник не указал, где конкретно он прогремел и какие могли быть разрушения.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре — объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241116/mi-28-1984109600.html

https://ria.ru/20241116/svo-1983702115.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаев (украина)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей лебедев, николаев (украина), украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины