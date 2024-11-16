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Подполье сообщило об ударе по цеху в Николаеве, где производили БПЛА - РИА Новости, 17.11.2024
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22:12 16.11.2024 (обновлено: 00:02 17.11.2024)
https://ria.ru/20241116/zavod-1984194073.html
Подполье сообщило об ударе по цеху в Николаеве, где производили БПЛА
Подполье сообщило об ударе по цеху в Николаеве, где производили БПЛА - РИА Новости, 17.11.2024
Подполье сообщило об ударе по цеху в Николаеве, где производили БПЛА
В Николаеве поразили цех завода, где производили беспилотники, погибли 12 военных ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-16T22:12
2024-11-17T00:02
в мире
сергей лебедев
николаев (украина)
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Николаеве поразили цех завода, где производили беспилотники, погибли 12 военных ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Взрыв пришелся в бывший завод "ЧСЗ", в ту часть, которая принадлежит предприятию "Нибулон". Прилетело в цех, где производили БПЛА, в том числе водные самолетного типа. Также в этом цеху производились наладочные работы по безэкипажным плавсредствам и вооружение (для них. — Прим. ред.)", — рассказал он.По словам Лебедева, в момент удара там находились местные рабочие и англоговорящие иностранные военные инженеры. Сам цех и прилегающая территория были под усиленной охраной Национальной гвардии Украины, которая использовала соседнее помещение для ремонта транспортных средств и установки на пикапы турелей, уточнил подпольщик."Прилет был максимально удачным, цех уничтожен, уничтожено оборудование, уничтожены готовые изделия. После взрыва к месту прилета направились скорые и пожарные. По предварительным данным, 12 военных погибло, около 30 ранены, в том числе иностранцы", — резюмировал собеседник агентства. В субботу вечером мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрыве в городе. При этом чиновник не указал, где конкретно он прогремел и какие могли быть разрушения.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре — объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241116/mi-28-1984109600.html
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в мире, сергей лебедев, николаев (украина), украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Сергей Лебедев, Николаев (Украина), Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по цеху в Николаеве, где производили БПЛА

Подполье: в Николаеве поразили цех по производству БПЛА, погибли 12 военных ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Николаеве поразили цех завода, где производили беспилотники, погибли 12 военных ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Взрыв пришелся в бывший завод "ЧСЗ", в ту часть, которая принадлежит предприятию "Нибулон". Прилетело в цех, где производили БПЛА, в том числе водные самолетного типа. Также в этом цеху производились наладочные работы по безэкипажным плавсредствам и вооружение (для них. — Прим. ред.)", — рассказал он.
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По словам Лебедева, в момент удара там находились местные рабочие и англоговорящие иностранные военные инженеры.
Сам цех и прилегающая территория были под усиленной охраной Национальной гвардии Украины, которая использовала соседнее помещение для ремонта транспортных средств и установки на пикапы турелей, уточнил подпольщик.
"Прилет был максимально удачным, цех уничтожен, уничтожено оборудование, уничтожены готовые изделия. После взрыва к месту прилета направились скорые и пожарные. По предварительным данным, 12 военных погибло, около 30 ранены, в том числе иностранцы", — резюмировал собеседник агентства.
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В субботу вечером мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрыве в городе. При этом чиновник не указал, где конкретно он прогремел и какие могли быть разрушения.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре — объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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