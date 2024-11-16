https://ria.ru/20241116/zaporozhe-1984110108.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье на фоне воздушной тревоги

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 16.11.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье на фоне воздушной тревоги

Звуки взрывов были слышны в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T05:15

2024-11-16T05:15

2024-11-16T05:16

специальная военная операция на украине

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запорожская область

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Звуки взрывов были слышны в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Запорожье слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, запорожье, запорожская область, россия