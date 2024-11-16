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Стали известны подробности захвата заложников в пригороде Парижа - РИА Новости, 16.11.2024
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16:46 16.11.2024 (обновлено: 17:27 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/zalozhniki-1984166950.html
Стали известны подробности захвата заложников в пригороде Парижа
Стали известны подробности захвата заложников в пригороде Парижа - РИА Новости, 16.11.2024
Стали известны подробности захвата заложников в пригороде Парижа
Заложников в пригороде Парижа взял хозяин ресторана, это несколько сотрудников заведения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на спасателей. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T16:46
2024-11-16T17:27
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Заложников в пригороде Парижа взял хозяин ресторана, это несколько сотрудников заведения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на спасателей. "Хозяин ресторана в Исси-Ле-Мулино… "забаррикадировался" в своем заведении, где он "удерживает несколько сотрудников"", - пишет агентство. В сообщении агентства отмечается, что заведение уже оцеплено правоохранителями.
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в мире, париж, франция
В мире, Париж, Франция
Стали известны подробности захвата заложников в пригороде Парижа

AFP: в пригороде Парижа хозяин ресторана взял в заложники сотрудников заведения

© AP Photo / Claude ParisПолицейские во Франции
Полицейские во Франции - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Claude Paris
Полицейские во Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Заложников в пригороде Парижа взял хозяин ресторана, это несколько сотрудников заведения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на спасателей.
«
"Хозяин ресторана в Исси-Ле-Мулино… "забаррикадировался" в своем заведении, где он "удерживает несколько сотрудников"", - пишет агентство.
В сообщении агентства отмечается, что заведение уже оцеплено правоохранителями.
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В кафе на востоке Нидерландов захватили заложников
30 марта, 12:38
 
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