https://ria.ru/20241116/zalozhniki-1984166950.html

Стали известны подробности захвата заложников в пригороде Парижа

Стали известны подробности захвата заложников в пригороде Парижа - РИА Новости, 16.11.2024

Стали известны подробности захвата заложников в пригороде Парижа

Заложников в пригороде Парижа взял хозяин ресторана, это несколько сотрудников заведения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на спасателей. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T16:46

2024-11-16T16:46

2024-11-16T17:27

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Заложников в пригороде Парижа взял хозяин ресторана, это несколько сотрудников заведения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на спасателей. "Хозяин ресторана в Исси-Ле-Мулино… "забаррикадировался" в своем заведении, где он "удерживает несколько сотрудников"", - пишет агентство. В сообщении агентства отмечается, что заведение уже оцеплено правоохранителями.

https://ria.ru/20240330/zakhvat-1936811513.html

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Ольга Фомченкова

в мире, париж, франция