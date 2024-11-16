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Стали известны подробности захвата заложников в пригороде Парижа
Стали известны подробности захвата заложников в пригороде Парижа - РИА Новости, 16.11.2024
Стали известны подробности захвата заложников в пригороде Парижа
Заложников в пригороде Парижа взял хозяин ресторана, это несколько сотрудников заведения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на спасателей. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T16:46
2024-11-16T16:46
2024-11-16T17:27
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Заложников в пригороде Парижа взял хозяин ресторана, это несколько сотрудников заведения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на спасателей. "Хозяин ресторана в Исси-Ле-Мулино… "забаррикадировался" в своем заведении, где он "удерживает несколько сотрудников"", - пишет агентство. В сообщении агентства отмечается, что заведение уже оцеплено правоохранителями.
https://ria.ru/20240330/zakhvat-1936811513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, франция
Стали известны подробности захвата заложников в пригороде Парижа
AFP: в пригороде Парижа хозяин ресторана взял в заложники сотрудников заведения