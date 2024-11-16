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Захарова отреагировала на призывы расследовать контакты Маска с Россией - РИА Новости, 16.11.2024
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13:42 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/zakharova-1984148502.html
Захарова отреагировала на призывы расследовать контакты Маска с Россией
Захарова отреагировала на призывы расследовать контакты Маска с Россией - РИА Новости, 16.11.2024
Захарова отреагировала на призывы расследовать контакты Маска с Россией
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале призвала сенаторов-демократов в США заняться расследованием коррупции, в которой замешана... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T13:42
2024-11-16T13:42
в мире
россия
сша
мария захарова
джо байден
илон маск
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале призвала сенаторов-демократов в США заняться расследованием коррупции, в которой замешана семья действующего президента Джо Байдена, а не связей предпринимателя Илона Маска с РФ. Захарова обратила внимание на сообщения СМИ о том, что сенаторы-демократы призывают расследовать "контакты Маска с Россией". "Они могли бы приступить к расследованию коррупции другого своего однопартийца и его семьи - Байдена и его преступных связей с киевским режимом по спонсированию терроризма", - написала официальный представитель МИД России. Она добавила, что демократам стоило бы обратить внимание и на убийство бывшего президента. "Сенаторам-демократом хочу посоветовать заняться расследованием убийства своего однопартийца президента Кеннеди, а также членов его семьи, вырезанной под корень. Полвека американский официоз делает вид, что не понимает, о чём речь", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20240912/mask-1972273826.html
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в мире, россия, сша, мария захарова, джо байден, илон маск
В мире, Россия, США, Мария Захарова, Джо Байден, Илон Маск
Захарова отреагировала на призывы расследовать контакты Маска с Россией

Захарова призвала расследовать коррупцию в семье Байдена, а не связи Маска с РФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале призвала сенаторов-демократов в США заняться расследованием коррупции, в которой замешана семья действующего президента Джо Байдена, а не связей предпринимателя Илона Маска с РФ.
Захарова обратила внимание на сообщения СМИ о том, что сенаторы-демократы призывают расследовать "контакты Маска с Россией".
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"Они могли бы приступить к расследованию коррупции другого своего однопартийца и его семьи - Байдена и его преступных связей с киевским режимом по спонсированию терроризма", - написала официальный представитель МИД России.
Она добавила, что демократам стоило бы обратить внимание и на убийство бывшего президента.
"Сенаторам-демократом хочу посоветовать заняться расследованием убийства своего однопартийца президента Кеннеди, а также членов его семьи, вырезанной под корень. Полвека американский официоз делает вид, что не понимает, о чём речь", - подчеркнула Захарова.
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В миреРоссияСШАМария ЗахароваДжо БайденИлон Маск
 
 
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