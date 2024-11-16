https://ria.ru/20241116/zakharova-1984148502.html

Захарова отреагировала на призывы расследовать контакты Маска с Россией

Захарова отреагировала на призывы расследовать контакты Маска с Россией - РИА Новости, 16.11.2024

Захарова отреагировала на призывы расследовать контакты Маска с Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале призвала сенаторов-демократов в США заняться расследованием коррупции, в которой замешана... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T13:42

2024-11-16T13:42

2024-11-16T13:42

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мария захарова

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале призвала сенаторов-демократов в США заняться расследованием коррупции, в которой замешана семья действующего президента Джо Байдена, а не связей предпринимателя Илона Маска с РФ. Захарова обратила внимание на сообщения СМИ о том, что сенаторы-демократы призывают расследовать "контакты Маска с Россией". "Они могли бы приступить к расследованию коррупции другого своего однопартийца и его семьи - Байдена и его преступных связей с киевским режимом по спонсированию терроризма", - написала официальный представитель МИД России. Она добавила, что демократам стоило бы обратить внимание и на убийство бывшего президента. "Сенаторам-демократом хочу посоветовать заняться расследованием убийства своего однопартийца президента Кеннеди, а также членов его семьи, вырезанной под корень. Полвека американский официоз делает вид, что не понимает, о чём речь", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20240912/mask-1972273826.html

https://ria.ru/20240718/bayden-1960388655.html

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в мире, россия, сша, мария захарова, джо байден, илон маск