https://ria.ru/20241116/zaharova-1984170049.html

Захарова призвала Германию снять с Гитлера статус почетного гражданина

Захарова призвала Германию снять с Гитлера статус почетного гражданина - РИА Новости, 16.11.2024

Захарова призвала Германию снять с Гитлера статус почетного гражданина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале призвала Берлин отменить статус Адольфа Гитлера и других нацистских преступников в... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T17:18

2024-11-16T17:18

2024-11-16T17:18

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале призвала Берлин отменить статус Адольфа Гитлера и других нацистских преступников в качестве почетных граждан некоторых городов. "Во-первых, не настало ли время отменить статус Гитлера и других преступников Третьего рейха в качестве почётных граждан? Поразительно, но факт: многие города Германии до сих пор не лишили ни Гитлера, ни других нацистских лидеров статуса "почётных граждан". В своё время по всей Германии насчитывалось более четырёх тысяч городов и посёлков, которые наделили Гитлера титулом почётного гражданина", - написала Захарова. По ее словам, оказавшиеся в составе ГДР города официально лишили экс-фюрера такого титула. "Что касается территории бывшей Западной Германии, то во многих городах наряду с действительно выдающимися уроженцами поминают и Гитлера. Давление общественности и историков иногда приводит к отмене таких титулов, как в случае города Бад-Хоннёфа в 2024 году, однако десятки населённых пунктов продолжают уклоняться от юридического разрыва с нацистским прошлым", - подчеркнула официальный представитель МИД России. Она отметила, что стоило бы обратить внимание и на военные объекты, которые названы в честь солдат и офицеров вермахта. "Около 40 казарм Бундесвера носят имена нацистских генералов, включая таких "выдающихся" нацистов, как Адольф Хойзингер (был третьим в иерархии планирования вторжения в СССР, после войны стал председателем военного комитета НАТО) и Ханс Шпайдель (участвовал в операции "Цитадель" на Курской дуге). Ещё две казармы носят имя Эрвина Роммеля", - добавила Захарова. Как заметила официальный представитель МИД РФ, некоторые могилы нацистов содержатся за счет бюджета. "В Германии уход за значительным числом могил бывших нацистов, включая членов СС и НСДАП, осуществляется за государственный счёт. Подобные захоронения имеют статус "почётных", как, например, в Берлине, где треть из 700 таких могил, являются местом упокоения нацистов. Это касается не только рядовых фашистов. Так, могила члена НСДАП и активного функционера партии с 1932 года Генриха Дате до сих пор содержится и охраняется за счёт государства. Всё то же относится и к могиле "почётного архитектора" и личного корреспондента Адольфа Гитлера - Бруно Пауля", - сообщила Захарова. Официальный представитель МИД указала, что это нельзя списать на "пережитки прошлого". "Например, историку, члену НСДАП Августу Хайну присудили "почётное посмертие" всего четыре года назад. На государственном содержании находится и... могила начальника концлагеря Заксенхаузен, коменданта концлагерей Маутхаузен и Рига-Кайзервальд Алиберта Зауэра", - также написала Захарова. Кроме того, она обратила внимание на то, что некоторых ветеранов СС поддерживают на законодательном уровне в ФРГ. "Десятки тысяч бывших членов СС и их родственников получают в Германии социальные пособия как "жертвы войны". Попытки исключить пособия для нацистов с 1998 года не дали результата: из почти миллиона "пенсионеров" выплаты были отменены... менее чем для ста человек. Десятки, если не сотни тысяч эсэсовцев получают выплаты. Власти ссылаются на недостаток данных и юридические трудности, отказываясь признавать масштабы проблемы. Господдержка запрашивалась и для верхушки карательной машины Рейха: семьи начальника Гестапо Рейнхарда Гейдриха и председателя Народной судебной палаты Роланда Фрейслера", - пишет Захарова. Официальный представитель МИД поинтересовалась у Берлина, не настало ли время Германии выплачивать компенсации блокадникам Ленинграда всех национальностей. "Напоминаю: Германия платит блокадникам еврейской национальности (2556 евро единовременно плюс 375 евро ежемесячно), но игнорирует страдания остальных жителей Ленинграда, ссылаясь на урегулированность репарационных вопросов. Несмотря на неоднократные обращения, Берлин предлагает лишь символическую поддержку, вроде участия в ремонте больницы. И в то же самое время выплачивает пенсии эсэсовцам", - отметила Захарова. "Берлин официально заявляет, что больше мирных жителей, чем в аду Гамбурга, Дрездена, Токио, Хиросимы и Нагасаки вместе взятых", - заключила официальный представитель МИД РФ.

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https://ria.ru/20240812/zakharova-1965818524.html

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в мире, германия, россия, мария захарова, адольф гитлер, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)