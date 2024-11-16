https://ria.ru/20241116/zaes-1984180860.html
На ЗАЭС опровергли информацию о проблемах с электроснабжением станции
На ЗАЭС опровергли информацию о проблемах с электроснабжением станции - РИА Новости, 16.11.2024
На ЗАЭС опровергли информацию о проблемах с электроснабжением станции
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) обеспечена электроснабжением, нарушений эксплуатации нет, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T19:03
2024-11-16T19:03
2024-11-16T19:03
жкх
украина
днепр (город)
энергодар
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947951993_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_256b0e83d65dd039bb0b9687d68def09.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) обеспечена электроснабжением, нарушений эксплуатации нет, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, комментируя заявление минэнерго Украины. Ранее минэнерго Украины утверждало, что ЗАЭС находится якобы на грани блэкаута из-за того, что обесточена одна из двух линий питания станции. В ведомстве добавили, что на фоне якобы данной ситуации ЗАЭС подключена к энергосистеме только одной линией. "На данный момент собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 кВ "Ферросплавная -1". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано", - сказала Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20241114/magate-1983775139.html
украина
днепр (город)
энергодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947951993_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_b4767e23ffa040add5238a760bb827b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, украина, днепр (город), энергодар, общество
ЖКХ, Украина, Днепр (город), Энергодар, Общество
На ЗАЭС опровергли информацию о проблемах с электроснабжением станции
На ЗАЭС опровергли заявление минэнерго Украины о проблемах с электроснабжением
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) обеспечена электроснабжением, нарушений эксплуатации нет, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, комментируя заявление минэнерго Украины.
Ранее минэнерго Украины утверждало, что ЗАЭС находится якобы на грани блэкаута из-за того, что обесточена одна из двух линий питания станции. В ведомстве добавили, что на фоне якобы данной ситуации ЗАЭС подключена к энергосистеме только одной линией.
"На данный момент собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 кВ "Ферросплавная -1". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано", - сказала Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
- на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
.