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На ЗАЭС опровергли информацию о проблемах с электроснабжением станции - РИА Новости, 16.11.2024
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19:03 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/zaes-1984180860.html
На ЗАЭС опровергли информацию о проблемах с электроснабжением станции
На ЗАЭС опровергли информацию о проблемах с электроснабжением станции - РИА Новости, 16.11.2024
На ЗАЭС опровергли информацию о проблемах с электроснабжением станции
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) обеспечена электроснабжением, нарушений эксплуатации нет, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T19:03
2024-11-16T19:03
жкх
украина
днепр (город)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) обеспечена электроснабжением, нарушений эксплуатации нет, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, комментируя заявление минэнерго Украины. Ранее минэнерго Украины утверждало, что ЗАЭС находится якобы на грани блэкаута из-за того, что обесточена одна из двух линий питания станции. В ведомстве добавили, что на фоне якобы данной ситуации ЗАЭС подключена к энергосистеме только одной линией. "На данный момент собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 кВ "Ферросплавная -1". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано", - сказала Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20241114/magate-1983775139.html
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жкх, украина, днепр (город), энергодар, общество
ЖКХ, Украина, Днепр (город), Энергодар, Общество
На ЗАЭС опровергли информацию о проблемах с электроснабжением станции

На ЗАЭС опровергли заявление минэнерго Украины о проблемах с электроснабжением

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) обеспечена электроснабжением, нарушений эксплуатации нет, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, комментируя заявление минэнерго Украины.
Ранее минэнерго Украины утверждало, что ЗАЭС находится якобы на грани блэкаута из-за того, что обесточена одна из двух линий питания станции. В ведомстве добавили, что на фоне якобы данной ситуации ЗАЭС подключена к энергосистеме только одной линией.
"На данный момент собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 кВ "Ферросплавная -1". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано", - сказала Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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