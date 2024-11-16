https://ria.ru/20241116/zaes-1984180860.html

На ЗАЭС опровергли информацию о проблемах с электроснабжением станции

На ЗАЭС опровергли информацию о проблемах с электроснабжением станции - РИА Новости, 16.11.2024

На ЗАЭС опровергли информацию о проблемах с электроснабжением станции

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) обеспечена электроснабжением, нарушений эксплуатации нет, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T19:03

2024-11-16T19:03

2024-11-16T19:03

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украина

днепр (город)

энергодар

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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) обеспечена электроснабжением, нарушений эксплуатации нет, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, комментируя заявление минэнерго Украины. Ранее минэнерго Украины утверждало, что ЗАЭС находится якобы на грани блэкаута из-за того, что обесточена одна из двух линий питания станции. В ведомстве добавили, что на фоне якобы данной ситуации ЗАЭС подключена к энергосистеме только одной линией. "На данный момент собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 кВ "Ферросплавная -1". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано", - сказала Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20241114/magate-1983775139.html

украина

днепр (город)

энергодар

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жкх, украина, днепр (город), энергодар, общество