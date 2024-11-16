В Грузии задержали двух участников митинга у здания ЦИК
В Грузии полиция задержала 2 протестующих, пытавшихся перекрыть дорогу у ЦИК
© Sputnik / StringeerГрузинский полицейский
© Sputnik / Stringeer
Грузинский полицейский. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — РИА Новости. Патрульная полиция Грузии задержала двух протестующих, пытавшихся перекрыть дорогу возле здания ЦИК, передает корреспондент РИА Новости.
Стражи порядка назвали эти действия незаконными, поскольку блокирование движения транспорта предполагает большее количество митингующих.
Акция протеста началась в Тбилиси в субботу утром параллельно заседанию Центризбиркома, на котором утвердили итоги парламентских выборов. Участвующие в манифестации представители оппозиции не признают официальные результаты голосования.
Согласно протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией, победила с 53,93% голосов и получила парламентское большинство с 89 мандатами. Это означает, что политсила сможет сформировать правительство. В январе следующего года депутаты нового парламента вместе с другими делегатами изберут президента республики.
Выборы в парламент Грузии
Выборы в Грузии состоялись 26 октября. Оппозиционные партии сразу заявили, что не признают итоги голосования, отказались от полученных депутатских мандатов и призвали сторонников выходить на протесты.
Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), назвала прошедшие выборы тотально сфальсифицированным и также призвала к митингам. Массовые акции продолжаются в Тбилиси уже три недели.
Прокуратура республики начала расследование из-за утверждений о фальсификации результатов голосования, но большинство оппозиционеров не сотрудничает с ведомством, а Зурабишвили, от которой ждали предъявления доказательств, не явилась на допрос.
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