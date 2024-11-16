https://ria.ru/20241116/zaderzhanie-1984150797.html

В Грузии задержали двух участников митинга у здания ЦИК

В Грузии задержали двух участников митинга у здания ЦИК - РИА Новости, 16.11.2024

В Грузии задержали двух участников митинга у здания ЦИК

Патрульная полиция Грузии задержала двух протестующих, пытавшихся перекрыть дорогу возле здания ЦИК, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T14:16

2024-11-16T14:16

2024-11-16T14:58

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — РИА Новости. Патрульная полиция Грузии задержала двух протестующих, пытавшихся перекрыть дорогу возле здания ЦИК, передает корреспондент РИА Новости. Стражи порядка назвали эти действия незаконными, поскольку блокирование движения транспорта предполагает большее количество митингующих.Акция протеста началась в Тбилиси в субботу утром параллельно заседанию Центризбиркома, на котором утвердили итоги парламентских выборов. Участвующие в манифестации представители оппозиции не признают официальные результаты голосования. Выборы в парламент ГрузииВыборы в Грузии состоялись 26 октября. Оппозиционные партии сразу заявили, что не признают итоги голосования, отказались от полученных депутатских мандатов и призвали сторонников выходить на протесты.Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), назвала прошедшие выборы тотально сфальсифицированным и также призвала к митингам. Массовые акции продолжаются в Тбилиси уже три недели. Прокуратура республики начала расследование из-за утверждений о фальсификации результатов голосования, но большинство оппозиционеров не сотрудничает с ведомством, а Зурабишвили, от которой ждали предъявления доказательств, не явилась на допрос.

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Акция протеста перед зданием ЦИК Грузии, где рассматривается итоговый протокол по выборам Акция протеста проходит перед зданием ЦИК Грузии, где сейчас рассматривается итоговый протокол по выборам. 2024-11-16T14:16 true PT0M10S

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в мире, грузия, саломе зурабишвили, единое национальное движение, "граждане", парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси