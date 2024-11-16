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В Грузии задержали двух участников митинга у здания ЦИК - РИА Новости, 16.11.2024
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14:16 16.11.2024 (обновлено: 14:58 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/zaderzhanie-1984150797.html
В Грузии задержали двух участников митинга у здания ЦИК
В Грузии задержали двух участников митинга у здания ЦИК - РИА Новости, 16.11.2024
В Грузии задержали двух участников митинга у здания ЦИК
Патрульная полиция Грузии задержала двух протестующих, пытавшихся перекрыть дорогу возле здания ЦИК, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T14:16
2024-11-16T14:58
в мире
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саломе зурабишвили
единое национальное движение
"граждане"
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — РИА Новости. Патрульная полиция Грузии задержала двух протестующих, пытавшихся перекрыть дорогу возле здания ЦИК, передает корреспондент РИА Новости. Стражи порядка назвали эти действия незаконными, поскольку блокирование движения транспорта предполагает большее количество митингующих.Акция протеста началась в Тбилиси в субботу утром параллельно заседанию Центризбиркома, на котором утвердили итоги парламентских выборов. Участвующие в манифестации представители оппозиции не признают официальные результаты голосования. Выборы в парламент ГрузииВыборы в Грузии состоялись 26 октября. Оппозиционные партии сразу заявили, что не признают итоги голосования, отказались от полученных депутатских мандатов и призвали сторонников выходить на протесты.Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), назвала прошедшие выборы тотально сфальсифицированным и также призвала к митингам. Массовые акции продолжаются в Тбилиси уже три недели. Прокуратура республики начала расследование из-за утверждений о фальсификации результатов голосования, но большинство оппозиционеров не сотрудничает с ведомством, а Зурабишвили, от которой ждали предъявления доказательств, не явилась на допрос.
https://ria.ru/20241116/gruziya-1984128270.html
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Акция протеста перед зданием ЦИК Грузии, где рассматривается итоговый протокол по выборам
Акция протеста проходит перед зданием ЦИК Грузии, где сейчас рассматривается итоговый протокол по выборам.
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в мире, грузия, саломе зурабишвили, единое национальное движение, "граждане", парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Единое национальное движение, "Граждане", Парламентские выборы в Грузии — 2024, Тбилиси
В Грузии задержали двух участников митинга у здания ЦИК

В Грузии полиция задержала 2 протестующих, пытавшихся перекрыть дорогу у ЦИК

© Sputnik / StringeerГрузинский полицейский
Грузинский полицейский - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© Sputnik / Stringeer
Грузинский полицейский. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — РИА Новости. Патрульная полиция Грузии задержала двух протестующих, пытавшихся перекрыть дорогу возле здания ЦИК, передает корреспондент РИА Новости.
Стражи порядка назвали эти действия незаконными, поскольку блокирование движения транспорта предполагает большее количество митингующих.
Акция протеста началась в Тбилиси в субботу утром параллельно заседанию Центризбиркома, на котором утвердили итоги парламентских выборов. Участвующие в манифестации представители оппозиции не признают официальные результаты голосования.

Согласно протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией, победила с 53,93% голосов и получила парламентское большинство с 89 мандатами. Это означает, что политсила сможет сформировать правительство. В январе следующего года депутаты нового парламента вместе с другими делегатами изберут президента республики.

Председателя ЦИК Грузии оппозиционер облил черной краской во время рассмотрения итогового протокола по выборам - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Председателя ЦИК Грузии облили краской во время заседания
Вчера, 10:17

Выборы в парламент Грузии

Выборы в Грузии состоялись 26 октября. Оппозиционные партии сразу заявили, что не признают итоги голосования, отказались от полученных депутатских мандатов и призвали сторонников выходить на протесты.
Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), назвала прошедшие выборы тотально сфальсифицированным и также призвала к митингам. Массовые акции продолжаются в Тбилиси уже три недели.
Прокуратура республики начала расследование из-за утверждений о фальсификации результатов голосования, но большинство оппозиционеров не сотрудничает с ведомством, а Зурабишвили, от которой ждали предъявления доказательств, не явилась на допрос.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Лишь бы не было войны: соседи России удивили всех
28 октября, 08:00
 
В миреГрузияСаломе ЗурабишвилиЕдиное национальное движение"Граждане"Парламентские выборы в Грузии — 2024Тбилиси
 
 
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