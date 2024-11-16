https://ria.ru/20241116/yazyk-1984154328.html

В РПЦ обсуждают возможность преподавания церковнославянского языка в школах

В РПЦ обсуждают возможность преподавания церковнославянского языка в школах - РИА Новости, 16.11.2024

В РПЦ обсуждают возможность преподавания церковнославянского языка в школах

Возвращение преподавания церковнославянского языка в общеобразовательных школах расширило бы кругозор и языковой запас учащихся, способствовало нравственному... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T11:55

2024-11-16T11:55

2024-11-16T14:52

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Возвращение преподавания церковнославянского языка в общеобразовательных школах расширило бы кругозор и языковой запас учащихся, способствовало нравственному воспитанию, сейчас этот вопрос обсуждают в Церкви на экспертном уровне, рассказал РИА Новости ректор Российского православного университета св. Иоанна Богослова, замглавы Всемирного русского народного собора Александр Щипков. Он отметил, что церковнославянский язык преподавали в школах России, эту практику прервали после Октябрьской революции 1917 года, поскольку "большевики ломали идентичность русского народа и запретили преподавать церковнославянский, понимая, что это мощнейший механизм передачи культурного и духовного опыта". "Сейчас мы с педагогами, филологами, лингвистами, философами, богословами обсуждаем концептуально, нужно или нет возвращать изучение церковнославянского языка в средней школе. С моей точки зрения, это необходимо. Естественно, потом нужно думать, в каких классах это делать, как составить программу, сколько отвести под нее часов, в каких регионах и как именно вводить, поскольку в многонациональной стране могут быть варианты преподавания в разных регионах, но это уже технические вопросы, следующий этап. А начинать нужно с концептуальных и политических решений – будем ли мы использовать церковнославянский как инструмент передачи тысячелетнего народного опыта или оставим все как есть. В Европе в 1960-е годы отказались от латыни, которая тоже была методом передачи их культурного опыта – результат налицо", - сказал Щипков. По его словам, изучение церковнославянского языка важно для защиты идентичности русского народа. "Если помимо политического, военного, экономического суверенитета в России заговорили о ценностном суверенитете, или, как написано в Стратегии национальной безопасности, о культурном суверенитете, мы должны понять, как мы этот суверенитет будем реализовывать? Язык – один из элементов передачи культурного опыта, культурного кода народа – и для верующих, и для неверующих людей. В основе русского языка – церковнославянский и древнерусский. Речь идет о передаче культурного опыта от древнейших времен до сегодняшнего дня – на этом зиждется идентичность народа", - считает Щипков. При этом он подчеркнул, что преподавать язык нужно именно в школьном возрасте, потому что в этот период у детей формируется культурная идентичность и структурируется мышление. Также он привел мнение русистов, согласно которому, чем лучше человек знает церковнославянский, тем грамотнее пишет по-русски, кроме того, изучение церковнославянского "обогащает лексику, приобщает к нравственности, знакомит с русской традицией и культурой".

https://ria.ru/20240929/shkola-1975377101.html

https://ria.ru/20240514/rpts-1945871419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, европа, александр щипков, русская православная церковь