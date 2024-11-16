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МИД Японии пообещал передать Украине энергетическое оборудование - РИА Новости, 16.11.2024
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18:23 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/yaponiya-1984176686.html
МИД Японии пообещал передать Украине энергетическое оборудование
МИД Японии пообещал передать Украине энергетическое оборудование - РИА Новости, 16.11.2024
МИД Японии пообещал передать Украине энергетическое оборудование
Япония пообещала передать Украине крупногабаритные трансформаторы, когенерационные турбины для совместной выработки электрической и тепловой энергии,... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T18:23
2024-11-16T18:23
в мире
япония
украина
такэси ивая
андрей сибига
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ТОКИО, 16 ноя – РИА Новости. Япония пообещала передать Украине крупногабаритные трансформаторы, когенерационные турбины для совместной выработки электрической и тепловой энергии, малогабаритные генераторы для распределенной энергетики, об этом министр иностранных дел Японии Такэси Ивая на встрече сообщил своему украинскому коллеге Андрею Сибиге, передает МИД Японии. "Министры договорились укреплять сотрудничество и обмен информацией в сфере безопасности и пришли к единому мнению о проведении диалога на высоком уровне между представителями МИД и минобороны двух стран. Министр Ивая пояснил по поводу дополнительного предоставления автотранспорта сил самообороны, а также в сфере энергетики в связи с тяжелой ситуацией перед зимним периодом о планах предоставления крупногабаритных трансформаторов, когенерационных турбин для совместной выработки электрической и тепловой энергии, малогабаритные генераторы для распределенной энергетики", - сообщил МИД. Стороны подтвердили намерение провести осенью 2025 года в Японии конференцию по разминированию, а также договорились о визите в Японию вице-премьера Юлии Свириденко и ускорении переговоров о пересмотре инвестиционного соглашения. На состоявшейся позже встрече Иваи с Зеленским Япония подтвердила намерение поддерживать Украину, а также стороны "провели обмен мнениями о сотрудничестве в сфере безопасности и договорились об укреплении взаимодействия". Ивая подтвердил, что "позиция "Япония вместе с Украиной" не изменилась, и сказал, что в числе первых его визитов после назначения он посетил Украину". "Министр Ивая заявил, что Япония поддерживает реализацию скорейшего установления справедливого и постоянного мира на Украине, которая обладает "планом победы", и продолжит сотрудничество", - говорится в заявлении МИД. Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая прибыл в субботу на Украину с неанонсированным визитом. Это его первый визит на Украину после того, как он вступил в должность 1 октября этого года.
https://ria.ru/20241116/si-1984115468.html
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в мире, япония, украина, такэси ивая, андрей сибига
В мире, Япония, Украина, Такэси Ивая, Андрей Сибига
МИД Японии пообещал передать Украине энергетическое оборудование

МИД Японии пообещал передать Украине крупногабаритные трансформаторы и турбины

© iStock.com / mizoulaЗдание Министерства иностранных дел Японии в Токио
Здание Министерства иностранных дел Японии в Токио - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© iStock.com / mizoula
Здание Министерства иностранных дел Японии в Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 16 ноя – РИА Новости. Япония пообещала передать Украине крупногабаритные трансформаторы, когенерационные турбины для совместной выработки электрической и тепловой энергии, малогабаритные генераторы для распределенной энергетики, об этом министр иностранных дел Японии Такэси Ивая на встрече сообщил своему украинскому коллеге Андрею Сибиге, передает МИД Японии.
"Министры договорились укреплять сотрудничество и обмен информацией в сфере безопасности и пришли к единому мнению о проведении диалога на высоком уровне между представителями МИД и минобороны двух стран. Министр Ивая пояснил по поводу дополнительного предоставления автотранспорта сил самообороны, а также в сфере энергетики в связи с тяжелой ситуацией перед зимним периодом о планах предоставления крупногабаритных трансформаторов, когенерационных турбин для совместной выработки электрической и тепловой энергии, малогабаритные генераторы для распределенной энергетики", - сообщил МИД.
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Стороны подтвердили намерение провести осенью 2025 года в Японии конференцию по разминированию, а также договорились о визите в Японию вице-премьера Юлии Свириденко и ускорении переговоров о пересмотре инвестиционного соглашения.
На состоявшейся позже встрече Иваи с Зеленским Япония подтвердила намерение поддерживать Украину, а также стороны "провели обмен мнениями о сотрудничестве в сфере безопасности и договорились об укреплении взаимодействия".
Ивая подтвердил, что "позиция "Япония вместе с Украиной" не изменилась, и сказал, что в числе первых его визитов после назначения он посетил Украину".
"Министр Ивая заявил, что Япония поддерживает реализацию скорейшего установления справедливого и постоянного мира на Украине, которая обладает "планом победы", и продолжит сотрудничество", - говорится в заявлении МИД.
Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая прибыл в субботу на Украину с неанонсированным визитом. Это его первый визит на Украину после того, как он вступил в должность 1 октября этого года.
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В миреЯпонияУкраинаТакэси ИваяАндрей Сибига
 
 
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