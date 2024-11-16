https://ria.ru/20241116/vzryvy-1984110943.html
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Запорожье на фоне тревоги
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Запорожье на фоне тревоги - РИА Новости, 16.11.2024
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Запорожье на фоне тревоги
Звуки взрывов снова были слышны в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T05:39
2024-11-16T05:39
2024-11-16T05:39
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Звуки взрывов снова были слышны в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее телеканал уже сообщал о взрывах в Запорожье. "В Запорожье снова были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20241116/udar-1984107849.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Украина, Россия
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Запорожье на фоне тревоги
"Общественное": в Запорожье слышны новые взрывы