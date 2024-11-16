https://ria.ru/20241116/vsu-1984131687.html
Пленный рассказал, как был мобилизован в ВСУ во время работы дальнобойщиком
Пленный рассказал, как был мобилизован в ВСУ во время работы дальнобойщиком - РИА Новости, 16.11.2024
Пленный рассказал, как был мобилизован в ВСУ во время работы дальнобойщиком
Пленный военнослужащий ВСУ Владимир Дацье рассказал, как работал дальнобойщиком и был мобилизован во время рейса, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T10:45
2024-11-16T10:45
2024-11-16T10:45
специальная военная операция на украине
ивано-франковск
ровно
сумы
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в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Владимир Дацье рассказал, как работал дальнобойщиком и был мобилизован во время рейса, сообщает Минобороны РФ. "Я дальнобойщик, ехал я с рейса. Остановили на блокпосту и сказали, что надо проверить документы. Вечером я был уже в Ивано-Франковске в ТЦК, наутро я был уже в Ровно на полигоне", - сказал Дацье.По его словам, вскоре 21 человека забрали и отправили в Сумы. "Я вообще не хотел в армию ехать. Поймали, отвезли все, там никто не спрашивает, куда ты едешь, что ты хочешь", - добавил пленный.
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html
ивано-франковск
ровно
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивано-франковск, ровно, сумы, вооруженные силы украины, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Ивано-Франковск, Ровно, Сумы, Вооруженные силы Украины, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленный рассказал, как был мобилизован в ВСУ во время работы дальнобойщиком
Пленный Дацье: работал дальнобойщиком и был мобилизован ТЦК, когда ехал с рейса