https://ria.ru/20241116/vsu-1984131687.html

Пленный рассказал, как был мобилизован в ВСУ во время работы дальнобойщиком

Пленный рассказал, как был мобилизован в ВСУ во время работы дальнобойщиком - РИА Новости, 16.11.2024

Пленный рассказал, как был мобилизован в ВСУ во время работы дальнобойщиком

Пленный военнослужащий ВСУ Владимир Дацье рассказал, как работал дальнобойщиком и был мобилизован во время рейса, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T10:45

2024-11-16T10:45

2024-11-16T10:45

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ивано-франковск

ровно

сумы

вооруженные силы украины

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Владимир Дацье рассказал, как работал дальнобойщиком и был мобилизован во время рейса, сообщает Минобороны РФ. "Я дальнобойщик, ехал я с рейса. Остановили на блокпосту и сказали, что надо проверить документы. Вечером я был уже в Ивано-Франковске в ТЦК, наутро я был уже в Ровно на полигоне", - сказал Дацье.По его словам, вскоре 21 человека забрали и отправили в Сумы. "Я вообще не хотел в армию ехать. Поймали, отвезли все, там никто не спрашивает, куда ты едешь, что ты хочешь", - добавил пленный.

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html

ивано-франковск

ровно

сумы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ивано-франковск, ровно, сумы, вооруженные силы украины, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)