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В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе к Як-130М за рубежом - РИА Новости, 16.11.2024
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03:07 16.11.2024 (обновлено: 09:38 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/vrosoboroneksport-1984106191.html
В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе к Як-130М за рубежом
В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе к Як-130М за рубежом - РИА Новости, 16.11.2024
В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе к Як-130М за рубежом
Модернизированный самолет Як-130М вызывает интерес у стран Юго-Восточной Азии, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T03:07
2024-11-16T09:38
александр михеев
рособоронэкспорт
як-130
безопасность
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ЧЖУХАЙ (КНР), 16 ноя — РИА Новости. Модернизированный самолет Як-130М вызывает интерес у стран Юго-Восточной Азии, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на полях авиакосмического салона Airshow China 2024, проходящего в Чжухае. "Рособоронэкспорт" уже провел первые презентации нового учебно-боевого самолета Як-130М с расширенными боевыми возможностями на форуме "Армия-2024". Представители Юго-Восточной Азии, где эксплуатируются самолеты Як-130, естественно, проявляют к нему повышенный интерес. Уверен, в ближайшей перспективе перейдем к отработке заявок заказчиков", — сказал он. Сейчас учебно-боевой самолет Як-130 стоит на вооружении некоторых стран Юго-Восточной Азии, в том числе Лаоса, Бангладеш и Мьянмы. Впервые прототип Як-130М представили на выставке "Армия-2024". Как сообщили тогда РИА Новости в пресс-службе ПАО "Яковлев", модернизированный самолет сможет успешно решать задачи боевого применения в конфликтах низкой интенсивности. Як-130 разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков. Сейчас на экспорт он позиционируется как легкий штурмовик.
https://ria.ru/20240813/jakovlev-1965970788.html
https://ria.ru/20241115/rosoboroneksport-1983865590.html
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александр михеев, рособоронэкспорт, як-130, безопасность
Александр Михеев, Рособоронэкспорт, Як-130, Безопасность
В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе к Як-130М за рубежом

"Рособоронэкспорт": страны Юго-Восточной Азии интересуются штурмовиком Як-130М

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкУчебно-боевой самолет Як-130М на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024"
Учебно-боевой самолет Як-130М на Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Учебно-боевой самолет Як-130М на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024". Архивное фото
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ЧЖУХАЙ (КНР), 16 ноя — РИА Новости. Модернизированный самолет Як-130М вызывает интерес у стран Юго-Восточной Азии, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на полях авиакосмического салона Airshow China 2024, проходящего в Чжухае.
"Рособоронэкспорт" уже провел первые презентации нового учебно-боевого самолета Як-130М с расширенными боевыми возможностями на форуме "Армия-2024". Представители Юго-Восточной Азии, где эксплуатируются самолеты Як-130, естественно, проявляют к нему повышенный интерес. Уверен, в ближайшей перспективе перейдем к отработке заявок заказчиков", — сказал он.
Учебно-боевой самолет Як-130М на Х международном военно-техническом форуме Армия-2024 в конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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13 августа, 16:28
Сейчас учебно-боевой самолет Як-130 стоит на вооружении некоторых стран Юго-Восточной Азии, в том числе Лаоса, Бангладеш и Мьянмы.
Впервые прототип Як-130М представили на выставке "Армия-2024". Как сообщили тогда РИА Новости в пресс-службе ПАО "Яковлев", модернизированный самолет сможет успешно решать задачи боевого применения в конфликтах низкой интенсивности.
Як-130 разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков. Сейчас на экспорт он позиционируется как легкий штурмовик.
Изделие РБ-504П-Э - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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15 ноября, 03:04
 
Александр МихеевРособоронэкспортЯк-130Безопасность
 
 
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