https://ria.ru/20241116/vrosoboroneksport-1984106191.html

В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе к Як-130М за рубежом

В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе к Як-130М за рубежом - РИА Новости, 16.11.2024

В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе к Як-130М за рубежом

Модернизированный самолет Як-130М вызывает интерес у стран Юго-Восточной Азии, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T03:07

2024-11-16T03:07

2024-11-16T09:38

александр михеев

рособоронэкспорт

як-130

безопасность

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ЧЖУХАЙ (КНР), 16 ноя — РИА Новости. Модернизированный самолет Як-130М вызывает интерес у стран Юго-Восточной Азии, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на полях авиакосмического салона Airshow China 2024, проходящего в Чжухае. "Рособоронэкспорт" уже провел первые презентации нового учебно-боевого самолета Як-130М с расширенными боевыми возможностями на форуме "Армия-2024". Представители Юго-Восточной Азии, где эксплуатируются самолеты Як-130, естественно, проявляют к нему повышенный интерес. Уверен, в ближайшей перспективе перейдем к отработке заявок заказчиков", — сказал он. Сейчас учебно-боевой самолет Як-130 стоит на вооружении некоторых стран Юго-Восточной Азии, в том числе Лаоса, Бангладеш и Мьянмы. Впервые прототип Як-130М представили на выставке "Армия-2024". Как сообщили тогда РИА Новости в пресс-службе ПАО "Яковлев", модернизированный самолет сможет успешно решать задачи боевого применения в конфликтах низкой интенсивности. Як-130 разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков. Сейчас на экспорт он позиционируется как легкий штурмовик.

https://ria.ru/20240813/jakovlev-1965970788.html

https://ria.ru/20241115/rosoboroneksport-1983865590.html

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александр михеев, рособоронэкспорт, як-130, безопасность