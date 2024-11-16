В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе к Як-130М за рубежом
"Рособоронэкспорт": страны Юго-Восточной Азии интересуются штурмовиком Як-130М
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкУчебно-боевой самолет Як-130М на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024"
Учебно-боевой самолет Як-130М на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЖУХАЙ (КНР), 16 ноя — РИА Новости. Модернизированный самолет Як-130М вызывает интерес у стран Юго-Восточной Азии, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на полях авиакосмического салона Airshow China 2024, проходящего в Чжухае.
"Рособоронэкспорт" уже провел первые презентации нового учебно-боевого самолета Як-130М с расширенными боевыми возможностями на форуме "Армия-2024". Представители Юго-Восточной Азии, где эксплуатируются самолеты Як-130, естественно, проявляют к нему повышенный интерес. Уверен, в ближайшей перспективе перейдем к отработке заявок заказчиков", — сказал он.
Як-130М впервые поднимется в воздух в 2025 году, сообщил разработчик
13 августа, 16:28
Впервые прототип Як-130М представили на выставке "Армия-2024". Как сообщили тогда РИА Новости в пресс-службе ПАО "Яковлев", модернизированный самолет сможет успешно решать задачи боевого применения в конфликтах низкой интенсивности.
Як-130 разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков. Сейчас на экспорт он позиционируется как легкий штурмовик.
Более десяти стран хотят купить российский подавитель роя БПЛА
15 ноября, 03:04