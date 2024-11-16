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Поисковый сезон "Вахты Памяти-2024" завершился в Подмосковье

Поисковый сезон "Вахты Памяти-2024" завершился в Подмосковье - РИА Новости, 16.11.2024

Поисковый сезон "Вахты Памяти-2024" завершился в Подмосковье

Торжественная церемония закрытия "Вахты Памяти-2024", приуроченная ко Дню поисковика Подмосковья, состоялась в государственном Бородинском военно-историческом... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T20:15

2024-11-16T20:15

2024-11-16T20:15

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Торжественная церемония закрытия "Вахты Памяти-2024", приуроченная ко Дню поисковика Подмосковья, состоялась в государственном Бородинском военно-историческом музее-заповеднике в Можайском городском округе, сообщает пресс-служба правительства Московской области В мероприятии приняли участие более 700 активистов поисковых отрядов и патриотических объединений со всего Подмосковья. Среди почетных гостей церемонии – представители министерства обороны РФ. Организатором региональной "Вахты Памяти" традиционно выступает министерство информации и молодежной политики Московской области. "В этом сезоне благодаря нашим поисковикам удалось найти останки 388 павших в ходе Великой Отечественной войны бойцов, большинство из которых с почестями были преданы земле. Также установлена судьба 19 человек. Сегодня в торжественной церемонии принимают участие их близкие, которые, как и мы, очень благодарны за ту важную и нужную работу, что делают подмосковные поисковые организации. У нас в регионе их 113. Там состоит более 3 тыс. человек, и каждый вносит лепту в сохранение исторической памяти о подвиге Героев, отдавших свою жизнь за Родину, причем, не только принимая участие в экспедициях по всей стране и за ее пределами, но и работая в архивах", - отметила министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе, слова которой цитирует пресс-служба. Для поисковиков провели экскурсию по музейному комплексу, а руководители отрядов в рамках круглого стола подвели итоги работы и обсудили планы на следующий сезон. Также все желающие могли отведать полевой кухни. Отличившиеся бойцы и командиры были отмечены наградами Московской области. В прошедшем сезоне подмосковные поисковики провели более 380 экспедиций в местах сражений Великой Отечественной войны, 94 из них прошли в Московской области. По всей стране и на территории союзных государств ими обнаружены останки свыше 380 воинов (207 – в области), установлена судьба 19 бойцов (8 – в регионе). 376 Героев были захоронены с всеми почестями, рассказали в пресс-службе. Поисковикам также удалось отыскать родственников 10 воинов. Кроме того, близким пятерых бойцов во время тождественной церемонии передали их личные вещи и солдатские медальоны, найденные во рамках экспедиций подмосковного поискового отделения "Плацдарм", которые проходили совместно с отрядами из Карелии, Архангельска и Севастополя. Также в ходе мероприятия поисковики передали внукам и правнукам пропавших без вести воинов архивные документы, рассказывающие о боевом пути их близких. Эта работа ведется в рамках федерального проекта "Судьба Солдата". Сегодня в Подмосковье функционирует 12 поисковых объединений – 113 отрядов, в которых состоит более трех тысяч человек. Среди них "Поисковое движение России", региональное отделение ДОСААФ России, Российское военно-историческое общество, Союз поисковых отрядов и другие. В рамках проекта "Битва за Москву" поисковиками проведены 10 экспедиций и организовано 50 "Уроков Мужества" в культурных и образовательных учреждениях региона и на базе музейных экспозиций, заключили в пресс-службе.

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россия, российское военно-историческое общество (рвио), поисковое движение россии, московская область (подмосковье), досааф