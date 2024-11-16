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В двух областях Украины прогремели взрывы
В двух областях Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 16.11.2024
В двух областях Украины прогремели взрывы
Взрывы раздались в субботу в Черниговской и Сумской областях Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал Еspreso.tv. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T18:24
2024-11-16T18:24
2024-11-16T18:24
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Взрывы раздались в субботу в Черниговской и Сумской областях Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал Еspreso.tv. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 18.06 мск тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях. "Взрывы раздались на севере Черниговской области и Сумской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ, Официальной информации о взрывах не поступало. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В двух областях Украины прогремели взрывы
Еspreso.tv: в Черниговской и Сумской областях прогремели взрывы