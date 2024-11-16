https://ria.ru/20241116/ukraina-1984172228.html

Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.11.2024

Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в субботу в Полтавской, Днепропетровской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T17:38

2024-11-16T17:38

2024-11-16T17:38

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Полтавской, Днепропетровской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в указанных регионах прозвучала в 17.28 мск. Кроме того, тревога охватила подконтрольную ВСУ часть Запорожской области. Ранее тревогу объявили в Сумской и Харьковской областях, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в разных регионах Украины каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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