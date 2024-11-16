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В Палестине заявили о десяти погибших при ударе ЦАХАЛ по школе в Газе - РИА Новости, 16.11.2024
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19:41 16.11.2024 (обновлено: 19:53 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/udar-1984184810.html
В Палестине заявили о десяти погибших при ударе ЦАХАЛ по школе в Газе
В Палестине заявили о десяти погибших при ударе ЦАХАЛ по школе в Газе - РИА Новости, 16.11.2024
В Палестине заявили о десяти погибших при ударе ЦАХАЛ по школе в Газе
По меньшей мере десять человек погибли, около 20 пострадали при израильском ракетном ударе по школе на территории лагеря беженцев Аш-Шати на севере сектора... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T19:41
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КАИР, 16 ноя - РИА Новости. По меньшей мере десять человек погибли, около 20 пострадали при израильском ракетном ударе по школе на территории лагеря беженцев Аш-Шати на севере сектора Газа, передает палестинское агентство Shehab. "Десять человек погибли, около 20 пострадали при сионистском обстреле двумя ракетами школы Абу-Аси, в которой размещены перемещенные лица, в лагере Аш-Шати на западе города Газа", - говорится в сообщении агентства. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43 тысяч палестинцев, пострадали свыше 103 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Россия, Москва, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Палестине заявили о десяти погибших при ударе ЦАХАЛ по школе в Газе

Shehab: не менее десяти человек погибли при израильском ударе по школе в Газе

© РИА Новости / Тарек АльянПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Тарек Альян
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа. Архивное фото
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КАИР, 16 ноя - РИА Новости. По меньшей мере десять человек погибли, около 20 пострадали при израильском ракетном ударе по школе на территории лагеря беженцев Аш-Шати на севере сектора Газа, передает палестинское агентство Shehab.
"Десять человек погибли, около 20 пострадали при сионистском обстреле двумя ракетами школы Абу-Аси, в которой размещены перемещенные лица, в лагере Аш-Шати на западе города Газа", - говорится в сообщении агентства.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43 тысяч палестинцев, пострадали свыше 103 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильРоссияМоскваХАМАСООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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