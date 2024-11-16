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Израильская авиация нанесла удар по жилым зданиям в пригороде Бейрута - РИА Новости, 16.11.2024
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16:08 16.11.2024 (обновлено: 16:27 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/udar-1984162208.html
Израильская авиация нанесла удар по жилым зданиям в пригороде Бейрута
Израильская авиация нанесла удар по жилым зданиям в пригороде Бейрута - РИА Новости, 16.11.2024
Израильская авиация нанесла удар по жилым зданиям в пригороде Бейрута
Самолеты израильских ВВС нанесли не менее трех ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T16:08
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в мире
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БЕЙРУТ, 15 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли не менее трех ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.Менее чем через час после предупреждения представителя армии Израиля авиация нанесла удар по жилым многоэтажным зданиям в районе Харет Хрейк. Под угрозой удара, согласно заявлению, остаётся и район Гхбейри.Это третья серия ударов Израиля по южному пригороду Бейрута с начала субботы. Ранее атаки были осуществлены в районе 08.30 и 12.30.
https://ria.ru/20241101/peskov-1981322148.html
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Авиаудар по жилым зданиям в южном пригороде Бейрута
Израильская авиация нанесла удар по жилым зданиям в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, ливан
В мире, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Ливан
Израильская авиация нанесла удар по жилым зданиям в пригороде Бейрута

Израильские ВВС нанесли не менее трех ударов по домам в южном пригороде Бейрута

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БЕЙРУТ, 15 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли не менее трех ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
Менее чем через час после предупреждения представителя армии Израиля авиация нанесла удар по жилым многоэтажным зданиям в районе Харет Хрейк. Под угрозой удара, согласно заявлению, остаётся и район Гхбейри.
Это третья серия ударов Израиля по южному пригороду Бейрута с начала субботы. Ранее атаки были осуществлены в районе 08.30 и 12.30.
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В миреБейрутОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ИзраильЛиван
 
 
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