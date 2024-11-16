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Израильская авиация нанесла удар по жилым зданиям в пригороде Бейрута

Израильская авиация нанесла удар по жилым зданиям в пригороде Бейрута - РИА Новости, 16.11.2024

Израильская авиация нанесла удар по жилым зданиям в пригороде Бейрута

Самолеты израильских ВВС нанесли не менее трех ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T16:08

2024-11-16T16:08

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БЕЙРУТ, 15 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли не менее трех ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.Менее чем через час после предупреждения представителя армии Израиля авиация нанесла удар по жилым многоэтажным зданиям в районе Харет Хрейк. Под угрозой удара, согласно заявлению, остаётся и район Гхбейри.Это третья серия ударов Израиля по южному пригороду Бейрута с начала субботы. Ранее атаки были осуществлены в районе 08.30 и 12.30.

https://ria.ru/20241101/peskov-1981322148.html

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Авиаудар по жилым зданиям в южном пригороде Бейрута Израильская авиация нанесла удар по жилым зданиям в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. 2024-11-16T16:08 true PT0M27S

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в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, ливан