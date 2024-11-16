https://ria.ru/20241116/trump-1984118577.html

В Венгрии рассказали, чего ждут от прихода Трампа к власти в США

В Венгрии рассказали, чего ждут от прихода Трампа к власти в США - РИА Новости, 16.11.2024

В Венгрии рассказали, чего ждут от прихода Трампа к власти в США

Приход Дональда Трампа к власти в США может позволить Венгрии сохранять самостоятельность в Евросоюзе, такое мнение выразил в комментарии для РИА Новости посол, РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T08:15

2024-11-16T08:15

2024-11-16T08:15

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ВЕНА, 16 ноя - РИА Новости. Приход Дональда Трампа к власти в США может позволить Венгрии сохранять самостоятельность в Евросоюзе, такое мнение выразил в комментарии для РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России (2017-2021 гг.), член общественного совета Венгерской академии наук Дьёрдь Варга. "Приход Трампа к власти в США дает для Венгрии в области внешней политики очень положительный эффект, в связи с тем, что новый президент США имеет такой же подход к самым главным вопросам, которые имеет и премьер-министр Венгрии (Виктор) Орбан: это три очень важных вопроса. Первый - нелегальная миграция. По этому вопросу совпадают подходы как господина Орбана, так и господина Трампа. Оба хотят ограничить или вообще исключить нелегальную миграцию", - отметил собеседник агентства. Второй вопрос, по его словам, это подход к украинскому конфликту. "Оба хотят закончить конфликт. В практике посмотрим, что будет. Но то, что мы на сегодня знаем, это обещание президента Трампа завершить конфликт в скором времени. Поэтому надеемся, что это так будет", - уточнил Варга. Он добавил, что третий вопрос заключается вокруг woke culture (политический термин, обозначающий повышенное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости). "Оба - и президент Орбан, и Трамп, очень хотят сохранить традиционные ценности", - пояснил эксперт. В этой связи он считает, что по этим вопросам Венгрия будет иметь внешнюю поддержку от президента США. "Нам очень важно, что приход Трампа к власти как лидера Североатлантического альянса также будет влиять на поведение Брюсселя по стратегическим вопросам", - заключил он.

https://ria.ru/20241113/zapad-1983259011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, венгрия, россия, дональд трамп, обсе, выборы президента сша — 2024