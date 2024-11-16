https://ria.ru/20241116/trump-1984118577.html
В Венгрии рассказали, чего ждут от прихода Трампа к власти в США
В Венгрии рассказали, чего ждут от прихода Трампа к власти в США - РИА Новости, 16.11.2024
В Венгрии рассказали, чего ждут от прихода Трампа к власти в США
Приход Дональда Трампа к власти в США может позволить Венгрии сохранять самостоятельность в Евросоюзе, такое мнение выразил в комментарии для РИА Новости посол, РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T08:15
2024-11-16T08:15
2024-11-16T08:15
в мире
сша
венгрия
россия
дональд трамп
обсе
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855466583_582:149:2279:1104_1920x0_80_0_0_fc2236c445f77e2b127297ffb740bbe6.jpg
ВЕНА, 16 ноя - РИА Новости. Приход Дональда Трампа к власти в США может позволить Венгрии сохранять самостоятельность в Евросоюзе, такое мнение выразил в комментарии для РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России (2017-2021 гг.), член общественного совета Венгерской академии наук Дьёрдь Варга. "Приход Трампа к власти в США дает для Венгрии в области внешней политики очень положительный эффект, в связи с тем, что новый президент США имеет такой же подход к самым главным вопросам, которые имеет и премьер-министр Венгрии (Виктор) Орбан: это три очень важных вопроса. Первый - нелегальная миграция. По этому вопросу совпадают подходы как господина Орбана, так и господина Трампа. Оба хотят ограничить или вообще исключить нелегальную миграцию", - отметил собеседник агентства. Второй вопрос, по его словам, это подход к украинскому конфликту. "Оба хотят закончить конфликт. В практике посмотрим, что будет. Но то, что мы на сегодня знаем, это обещание президента Трампа завершить конфликт в скором времени. Поэтому надеемся, что это так будет", - уточнил Варга. Он добавил, что третий вопрос заключается вокруг woke culture (политический термин, обозначающий повышенное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости). "Оба - и президент Орбан, и Трамп, очень хотят сохранить традиционные ценности", - пояснил эксперт. В этой связи он считает, что по этим вопросам Венгрия будет иметь внешнюю поддержку от президента США. "Нам очень важно, что приход Трампа к власти как лидера Североатлантического альянса также будет влиять на поведение Брюсселя по стратегическим вопросам", - заключил он.
https://ria.ru/20241113/zapad-1983259011.html
https://ria.ru/20241109/amerika-1982659641.html
сша
венгрия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855466583_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_2f028aa7a6586eeb758ced71de806dce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венгрия, россия, дональд трамп, обсе, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Венгрия, Россия, Дональд Трамп, ОБСЕ, Выборы президента США — 2024
В Венгрии рассказали, чего ждут от прихода Трампа к власти в США
Посол Варга: приход Трампа к власти в США даст Венгрии независимость в ЕС
ВЕНА, 16 ноя - РИА Новости. Приход Дональда Трампа к власти в США может позволить Венгрии сохранять самостоятельность в Евросоюзе, такое мнение выразил в комментарии для РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России (2017-2021 гг.), член общественного совета Венгерской академии наук Дьёрдь Варга.
"Приход Трампа к власти в США дает для Венгрии в области внешней политики очень положительный эффект, в связи с тем, что новый президент США имеет такой же подход к самым главным вопросам, которые имеет и премьер-министр Венгрии (Виктор) Орбан: это три очень важных вопроса. Первый - нелегальная миграция. По этому вопросу совпадают подходы как господина Орбана, так и господина Трампа. Оба хотят ограничить или вообще исключить нелегальную миграцию", - отметил собеседник агентства.
Второй вопрос, по его словам, это подход к украинскому конфликту. "Оба хотят закончить конфликт. В практике посмотрим, что будет. Но то, что мы на сегодня знаем, это обещание президента Трампа завершить конфликт в скором времени. Поэтому надеемся, что это так будет", - уточнил Варга.
Он добавил, что третий вопрос заключается вокруг woke culture (политический термин, обозначающий повышенное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости). "Оба - и президент Орбан, и Трамп, очень хотят сохранить традиционные ценности", - пояснил эксперт.
В этой связи он считает, что по этим вопросам Венгрия будет иметь внешнюю поддержку от президента США. "Нам очень важно, что приход Трампа к власти как лидера Североатлантического альянса также будет влиять на поведение Брюсселя
по стратегическим вопросам", - заключил он.