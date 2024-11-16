https://ria.ru/20241116/trevoga-1984103593.html
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.11.2024
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T01:49
2024-11-16T01:49
2024-11-16T01:50
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные украинского министерства цифровой трансформации. По данным министерства, тревога в столичном регионе была объявлена в 0.39 (1.39 мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, киевская область, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киевская область, Николаевская область
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу