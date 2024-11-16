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Трамп и Маск могут поссориться из-за Китая, пишут СМИ
Трамп и Маск могут поссориться из-за Китая, пишут СМИ - РИА Новости, 16.11.2024
Трамп и Маск могут поссориться из-за Китая, пишут СМИ
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп и американский миллиардер Илон Маск могут поссориться из-за Китая, сообщает американский журнал Newsweek со... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T16:06
2024-11-16T16:06
2024-11-16T16:06
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп и американский миллиардер Илон Маск могут поссориться из-за Китая, сообщает американский журнал Newsweek со ссылкой на экспертов. В начале ноября агентство Блумберг передавало, что Маск может стать посредником в торговых отношениях Китая и США в случае победы Трампа на выборах. "Связи Илона Маска с Китаем могут навредить его отношениям с Дональдом Трампом, а, следовательно, и его положению в правительстве", - говорится в материале журнала. По словам сотрудника аналитического центра Asia Society Policy Institute Нила Томаса, Маск может выступить против жесткой экономической политики в отношении Китая. Журнал отмечает, что у компании Tesla есть "гигафабрика" в Шанхае, на которой производятся автомобили для китайского внутреннего рынка и Океании. К 2022 году на КНР приходилось около 22,5 процентов от совокупной выручки компании. В связи с этим до сих пор Маск был осторожен в своих высказываниях в отношении Коммунистической партии Китая.
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технологии, китай, сша, илон маск, дональд трамп, tesla motors, выборы президента сша — 2024, в мире
Технологии, Китай, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Tesla motors, Выборы президента США — 2024, В мире
Трамп и Маск могут поссориться из-за Китая, пишут СМИ
Newsweek: связи Маска с Китаем могут навредить его отношениям с Трампом