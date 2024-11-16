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Экс-евродепутат прокомментировал молчание Трампа по поводу Украины
Экс-евродепутат прокомментировал молчание Трампа по поводу Украины - РИА Новости, 16.11.2024
Экс-евродепутат прокомментировал молчание Трампа по поводу Украины
Победивший на выборах в США Дональд Трамп, обещавший разрешить конфликт на Украине за сутки, до сих пор не сказал, как он собирается это сделать, заявил РИА... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T14:46
2024-11-16T14:46
2024-11-16T14:46
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СИРИУС, 16 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах в США Дональд Трамп, обещавший разрешить конфликт на Украине за сутки, до сих пор не сказал, как он собирается это сделать, заявил РИА Новости лидер партии "Словацкий патриот", экс-депутат Европарламента Мирослав Радачовский. "Мы все ожидаем, что, когда придет Трамп, закончится война. Он сказал перед выборами, что завершит конфликт на Украине за 24 часа, но не сказал как. Он и не говорит", - сказал Радачовский. По его мнению, конфликт точно не завершится тем, что Россия выведет войска, и тем, что на Украину придет НАТО. Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо действующего лидера страны Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
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В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Дмитрий Песков, Европарламент, НАТО, Выборы президента США — 2024
Экс-евродепутат прокомментировал молчание Трампа по поводу Украины
Экс-евродепутат: Трамп до сих пор не предложил решение украинского вопроса