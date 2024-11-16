Рейтинг@Mail.ru
Трамп требует 10 миллиардов долларов за клевету в СМИ и книгах, пишут СМИ - РИА Новости, 16.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:43 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/tramp-1984104989.html
Трамп требует 10 миллиардов долларов за клевету в СМИ и книгах, пишут СМИ
Трамп требует 10 миллиардов долларов за клевету в СМИ и книгах, пишут СМИ - РИА Новости, 16.11.2024
Трамп требует 10 миллиардов долларов за клевету в СМИ и книгах, пишут СМИ
Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп требует выплат на сумму 10 миллиардов долларов от газеты New York Times и крупнейшего мирового книжного... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T02:43
2024-11-16T02:43
в мире
сша
дональд трамп
нью-йорк (город)
книги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982193657_222:341:3072:1944_1920x0_80_0_0_9d64e39884aa988e6aea46d0043fa6d0.jpg
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп требует выплат на сумму 10 миллиардов долларов от газеты New York Times и крупнейшего мирового книжного издательства Penguin Random House за ущерб, причиненный "лживыми и порочащими репутацию заявлениями", пишет профильный журнал Columbia Journalism Review со ссылкой на письмо адвоката Трампа. В письме, с которым ознакомилось издание, адвокаты Трампа ссылаются на ряд статей журналистов NYT Русса Бюттнера и Сюзанны Крейг, приуроченных к выходу их недавней книги о Трампе "Счастливый неудачник: как Дональд Трамп разбазарил наследство своего отца и создал иллюзию успеха". "Когда-то очень давно The New York Times считалось авторитетным изданием ... Эти безмятежные дни прошли", — говорится в письме, направленном на имя юристов NYT и Penguin Random House за неделю до выборов. В письме утверждается, что NYT является громким рупором Демократической партии, использующим "клевету в промышленных масштабах" против политических оппонентов. NYT, как утверждает Columbia Journalism Review со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, ответил на письмо, направив адвокатов Трампа в Penguin Random House касательно претензий к выпущенной изданием книге за авторством журналистов газеты, и подчеркнув приверженность содержащимся в статьях фактам. Трамп ранее уже подавал иск на 100 миллионов долларов против New York Times и журналистов издания, включая Бюттнера и Крейг, за опубликованную в 2020 году статью в которой утверждалось, что бывший тогда у власти Трамп не уплатил федеральный подоходный налог за 10 лет. Верховный суд Нью-Йорка претензии Трампа отклонил.
https://ria.ru/20240307/tramp-1931618849.html
https://ria.ru/20241021/tramp-1979198775.html
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982193657_684:256:3072:2047_1920x0_80_0_0_f44fc701c5e1b31f7fe6f7f07c782a6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, нью-йорк (город), книги
В мире, США, Дональд Трамп, Нью-Йорк (город), книги
Трамп требует 10 миллиардов долларов за клевету в СМИ и книгах, пишут СМИ

Трамп потребовал компенсации за клевету от New York Times и издательства Penguin

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп требует выплат на сумму 10 миллиардов долларов от газеты New York Times и крупнейшего мирового книжного издательства Penguin Random House за ущерб, причиненный "лживыми и порочащими репутацию заявлениями", пишет профильный журнал Columbia Journalism Review со ссылкой на письмо адвоката Трампа.
В письме, с которым ознакомилось издание, адвокаты Трампа ссылаются на ряд статей журналистов NYT Русса Бюттнера и Сюзанны Крейг, приуроченных к выходу их недавней книги о Трампе "Счастливый неудачник: как Дональд Трамп разбазарил наследство своего отца и создал иллюзию успеха".
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Газета New York Times сочла номинацию Трампа трагедией для США
7 марта, 05:28
"Когда-то очень давно The New York Times считалось авторитетным изданием ... Эти безмятежные дни прошли", — говорится в письме, направленном на имя юристов NYT и Penguin Random House за неделю до выборов.
В письме утверждается, что NYT является громким рупором Демократической партии, использующим "клевету в промышленных масштабах" против политических оппонентов.
NYT, как утверждает Columbia Journalism Review со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, ответил на письмо, направив адвокатов Трампа в Penguin Random House касательно претензий к выпущенной изданием книге за авторством журналистов газеты, и подчеркнув приверженность содержащимся в статьях фактам.
Трамп ранее уже подавал иск на 100 миллионов долларов против New York Times и журналистов издания, включая Бюттнера и Крейг, за опубликованную в 2020 году статью в которой утверждалось, что бывший тогда у власти Трамп не уплатил федеральный подоходный налог за 10 лет. Верховный суд Нью-Йорка претензии Трампа отклонил.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Пятеро несправедливо осужденных мужчин подали в суд на Трампа за клевету
21 октября, 20:50
 
В миреСШАДональд ТрампНью-Йорк (город)книги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала