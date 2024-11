Трамп требует 10 миллиардов долларов за клевету в СМИ и книгах, пишут СМИ

https://ria.ru/20241116/tramp-1984104989.html

ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп требует выплат на сумму 10 миллиардов долларов от газеты New York Times и крупнейшего мирового книжного издательства Penguin Random House за ущерб, причиненный "лживыми и порочащими репутацию заявлениями", пишет профильный журнал Columbia Journalism Review со ссылкой на письмо адвоката Трампа. В письме, с которым ознакомилось издание, адвокаты Трампа ссылаются на ряд статей журналистов NYT Русса Бюттнера и Сюзанны Крейг, приуроченных к выходу их недавней книги о Трампе "Счастливый неудачник: как Дональд Трамп разбазарил наследство своего отца и создал иллюзию успеха". "Когда-то очень давно The New York Times считалось авторитетным изданием ... Эти безмятежные дни прошли", — говорится в письме, направленном на имя юристов NYT и Penguin Random House за неделю до выборов. В письме утверждается, что NYT является громким рупором Демократической партии, использующим "клевету в промышленных масштабах" против политических оппонентов. NYT, как утверждает Columbia Journalism Review со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, ответил на письмо, направив адвокатов Трампа в Penguin Random House касательно претензий к выпущенной изданием книге за авторством журналистов газеты, и подчеркнув приверженность содержащимся в статьях фактам. Трамп ранее уже подавал иск на 100 миллионов долларов против New York Times и журналистов издания, включая Бюттнера и Крейг, за опубликованную в 2020 году статью в которой утверждалось, что бывший тогда у власти Трамп не уплатил федеральный подоходный налог за 10 лет. Верховный суд Нью-Йорка претензии Трампа отклонил.

