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Си Цзиньпин призвал Японию вместе защищать свободную торговлю в мире

Си Цзиньпин призвал Японию вместе защищать свободную торговлю в мире - РИА Новости, 16.11.2024

Си Цзиньпин призвал Японию вместе защищать свободную торговлю в мире

Экономические интересы, а также производственные и логистические цепочки Китая и Японии глубоко переплетены, поэтому Пекин и Токио должны защищать глобальную... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T07:09

2024-11-16T07:09

2024-11-16T07:13

в мире

китай

япония

си цзиньпин

сигэру исиба

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ПЕКИН, 16 ноя - РИА Новости. Экономические интересы, а также производственные и логистические цепочки Китая и Японии глубоко переплетены, поэтому Пекин и Токио должны защищать глобальную систему свободной торговли, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Японии Сигэру Исибой на полях саммита АТЭС в Лиме. "Экономические интересы, а также производственные и логистические цепочки Китая и Японии глубоко переплетены. Обе стороны должны твердо придерживаться взаимовыгодного сотрудничества, защищать глобальную систему свободной торговли, а также поддерживать стабильность и бесперебойность производственных цепочек и цепей поставок", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР. Исиба в свою очередь указал, что экономическое сотрудничество Китая и Японии "имеет колоссальный потенциал". "Япония не намерена разрывать связи с Китаем, надеется, что обе стороны будут укреплять гуманитарные обмены и продвигать сотрудничество в различных областях, включая экономику, торговлю, зеленое развитие, медицину и здравоохранение для достижения больших результатов, чтобы принести больше пользы народам двух стран", - добавил японский премьер.

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китай

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в мире, китай, япония, си цзиньпин, сигэру исиба