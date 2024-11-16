Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин призвал Японию вместе защищать свободную торговлю в мире - РИА Новости, 16.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:09 16.11.2024 (обновлено: 07:13 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/torgovlya-1984115922.html
Си Цзиньпин призвал Японию вместе защищать свободную торговлю в мире
Си Цзиньпин призвал Японию вместе защищать свободную торговлю в мире - РИА Новости, 16.11.2024
Си Цзиньпин призвал Японию вместе защищать свободную торговлю в мире
Экономические интересы, а также производственные и логистические цепочки Китая и Японии глубоко переплетены, поэтому Пекин и Токио должны защищать глобальную... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T07:09
2024-11-16T07:13
в мире
китай
япония
си цзиньпин
сигэру исиба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_65acc3accdf1557e514fe6b2d2cb2c8c.jpg
ПЕКИН, 16 ноя - РИА Новости. Экономические интересы, а также производственные и логистические цепочки Китая и Японии глубоко переплетены, поэтому Пекин и Токио должны защищать глобальную систему свободной торговли, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Японии Сигэру Исибой на полях саммита АТЭС в Лиме. "Экономические интересы, а также производственные и логистические цепочки Китая и Японии глубоко переплетены. Обе стороны должны твердо придерживаться взаимовыгодного сотрудничества, защищать глобальную систему свободной торговли, а также поддерживать стабильность и бесперебойность производственных цепочек и цепей поставок", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР. Исиба в свою очередь указал, что экономическое сотрудничество Китая и Японии "имеет колоссальный потенциал". "Япония не намерена разрывать связи с Китаем, надеется, что обе стороны будут укреплять гуманитарные обмены и продвигать сотрудничество в различных областях, включая экономику, торговлю, зеленое развитие, медицину и здравоохранение для достижения больших результатов, чтобы принести больше пользы народам двух стран", - добавил японский премьер.
https://ria.ru/20241014/yaponiya-1977854314.html
китай
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_3579137b01ebd07b2814d998605099ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, япония, си цзиньпин, сигэру исиба
В мире, Китай, Япония, Си Цзиньпин, Сигэру Исиба
Си Цзиньпин призвал Японию вместе защищать свободную торговлю в мире

Си Цзиньпин: Пекин и Токио должны вместе защищать систему свободной торговли

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 16 ноя - РИА Новости. Экономические интересы, а также производственные и логистические цепочки Китая и Японии глубоко переплетены, поэтому Пекин и Токио должны защищать глобальную систему свободной торговли, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Японии Сигэру Исибой на полях саммита АТЭС в Лиме.
"Экономические интересы, а также производственные и логистические цепочки Китая и Японии глубоко переплетены. Обе стороны должны твердо придерживаться взаимовыгодного сотрудничества, защищать глобальную систему свободной торговли, а также поддерживать стабильность и бесперебойность производственных цепочек и цепей поставок", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
Исиба в свою очередь указал, что экономическое сотрудничество Китая и Японии "имеет колоссальный потенциал".
"Япония не намерена разрывать связи с Китаем, надеется, что обе стороны будут укреплять гуманитарные обмены и продвигать сотрудничество в различных областях, включая экономику, торговлю, зеленое развитие, медицину и здравоохранение для достижения больших результатов, чтобы принести больше пользы народам двух стран", - добавил японский премьер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Первый бунт Японии против США состоялся. Ждем второго
14 октября, 08:00
 
В миреКитайЯпонияСи ЦзиньпинСигэру Исиба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала