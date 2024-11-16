https://ria.ru/20241116/torgovlya-1984115922.html
Си Цзиньпин призвал Японию вместе защищать свободную торговлю в мире
Си Цзиньпин призвал Японию вместе защищать свободную торговлю в мире - РИА Новости, 16.11.2024
Си Цзиньпин призвал Японию вместе защищать свободную торговлю в мире
Экономические интересы, а также производственные и логистические цепочки Китая и Японии глубоко переплетены, поэтому Пекин и Токио должны защищать глобальную... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T07:09
2024-11-16T07:09
2024-11-16T07:13
в мире
китай
япония
си цзиньпин
сигэру исиба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_65acc3accdf1557e514fe6b2d2cb2c8c.jpg
ПЕКИН, 16 ноя - РИА Новости. Экономические интересы, а также производственные и логистические цепочки Китая и Японии глубоко переплетены, поэтому Пекин и Токио должны защищать глобальную систему свободной торговли, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Японии Сигэру Исибой на полях саммита АТЭС в Лиме. "Экономические интересы, а также производственные и логистические цепочки Китая и Японии глубоко переплетены. Обе стороны должны твердо придерживаться взаимовыгодного сотрудничества, защищать глобальную систему свободной торговли, а также поддерживать стабильность и бесперебойность производственных цепочек и цепей поставок", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР. Исиба в свою очередь указал, что экономическое сотрудничество Китая и Японии "имеет колоссальный потенциал". "Япония не намерена разрывать связи с Китаем, надеется, что обе стороны будут укреплять гуманитарные обмены и продвигать сотрудничество в различных областях, включая экономику, торговлю, зеленое развитие, медицину и здравоохранение для достижения больших результатов, чтобы принести больше пользы народам двух стран", - добавил японский премьер.
https://ria.ru/20241014/yaponiya-1977854314.html
китай
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_3579137b01ebd07b2814d998605099ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, япония, си цзиньпин, сигэру исиба
В мире, Китай, Япония, Си Цзиньпин, Сигэру Исиба
Си Цзиньпин призвал Японию вместе защищать свободную торговлю в мире
Си Цзиньпин: Пекин и Токио должны вместе защищать систему свободной торговли
ПЕКИН, 16 ноя - РИА Новости. Экономические интересы, а также производственные и логистические цепочки Китая и Японии глубоко переплетены, поэтому Пекин и Токио должны защищать глобальную систему свободной торговли, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Японии Сигэру Исибой на полях саммита АТЭС в Лиме.
"Экономические интересы, а также производственные и логистические цепочки Китая и Японии глубоко переплетены. Обе стороны должны твердо придерживаться взаимовыгодного сотрудничества, защищать глобальную систему свободной торговли, а также поддерживать стабильность и бесперебойность производственных цепочек и цепей поставок", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
Исиба в свою очередь указал, что экономическое сотрудничество Китая и Японии "имеет колоссальный потенциал".
"Япония не намерена разрывать связи с Китаем, надеется, что обе стороны будут укреплять гуманитарные обмены и продвигать сотрудничество в различных областях, включая экономику, торговлю, зеленое развитие, медицину и здравоохранение для достижения больших результатов, чтобы принести больше пользы народам двух стран", - добавил японский премьер.