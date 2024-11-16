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Бабушкин передал технику в штаб по отправке гумпомощи в зону СВО - РИА Новости, 16.11.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
15:57 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/tekhnika-1984160942.html
Бабушкин передал технику в штаб по отправке гумпомощи в зону СВО
Бабушкин передал технику в штаб по отправке гумпомощи в зону СВО - РИА Новости, 16.11.2024
Бабушкин передал технику в штаб по отправке гумпомощи в зону СВО
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин передал технику, включая компьютеры и антидроновые ружья, в региональный штаб по отправке гуманитарной помощи в... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T15:57
2024-11-16T15:57
надежные люди
астраханская область
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин передал технику, включая компьютеры и антидроновые ружья, в региональный штаб по отправке гуманитарной помощи в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе главы региона. "Игорь Бабушкин передал технику в региональный штаб по отправке гуманитарной помощи в зону СВО", - говорится в сообщении. Уточняется, что вскоре пакет гуманитарной помощи доставят на передовую, а также в некоторые военные части, расположенные на территории Астраханской области. Необходимые товары, в том числе компьютеры, бинокли и антидроновые ружья, закупили по заявкам бойцов несколько региональных министерств по поручению губернатора. "Уверен, что всё, что мы собрали, пригодится нашим бойцам. Я сам периодически бываю у ребят на передовой и знаю, что все военнослужащие очень высоко ценят ту поддержку, которую им оказывают наши земляки", – приводятся слова Бабушкина в сообщении. Там же добавляется, что передача техники состоялась в штабе общественной поддержки регионального отделения партии "Единая Россия", которое с первых дней спецоперации стало в Астраханской области центром сбора гуманитарной помощи для бойцов и для мирных жителей регионов, пострадавших от действий ВСУ. За минувший год в рамках деятельности штаба было отправлено более 1200 тонн гуманитарной помощи, отметили в пресс-службе главы Астраханской области.
https://ria.ru/20240927/pomosch-1975053616.html
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астраханская область, игорь бабушкин
Надежные люди, Астраханская область, Игорь Бабушкин

Бабушкин передал технику в штаб по отправке гумпомощи в зону СВО

© Фото : Игорь Бабушкин/TelegramГубернатор Астраханской области Игорь Бабушкин передал технику в региональный штаб по отправке гуманитарной помощи в зону СВО
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин передал технику в региональный штаб по отправке гуманитарной помощи в зону СВО - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© Фото : Игорь Бабушкин/Telegram
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин передал технику в региональный штаб по отправке гуманитарной помощи в зону СВО
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин передал технику, включая компьютеры и антидроновые ружья, в региональный штаб по отправке гуманитарной помощи в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе главы региона.
«
"Игорь Бабушкин передал технику в региональный штаб по отправке гуманитарной помощи в зону СВО", - говорится в сообщении.
Уточняется, что вскоре пакет гуманитарной помощи доставят на передовую, а также в некоторые военные части, расположенные на территории Астраханской области. Необходимые товары, в том числе компьютеры, бинокли и антидроновые ружья, закупили по заявкам бойцов несколько региональных министерств по поручению губернатора.
«
"Уверен, что всё, что мы собрали, пригодится нашим бойцам. Я сам периодически бываю у ребят на передовой и знаю, что все военнослужащие очень высоко ценят ту поддержку, которую им оказывают наши земляки", – приводятся слова Бабушкина в сообщении.
Там же добавляется, что передача техники состоялась в штабе общественной поддержки регионального отделения партии "Единая Россия", которое с первых дней спецоперации стало в Астраханской области центром сбора гуманитарной помощи для бойцов и для мирных жителей регионов, пострадавших от действий ВСУ. За минувший год в рамках деятельности штаба было отправлено более 1200 тонн гуманитарной помощи, отметили в пресс-службе главы Астраханской области.
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Надежные людиАстраханская областьИгорь Бабушкин
 
 
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