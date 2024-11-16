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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 16.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:14 16.11.2024 (обновлено: 12:24 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/svo-1984138093.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 16.11.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 110 боевиков ВСУ, гаубицу М777 производства США, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T12:14
2024-11-16T12:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
запорожская область
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 110 боевиков ВСУ, гаубицу М777 производства США, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 118-й механизированной бригады ВСУ, 124-й, 129-й бригад теробороны и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка Запорожской области, Михайловка и Камышаны Херсонской области. Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, три автомобиля и 155 мм гаубица М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область , Запорожская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила до 110 солдат ВСУ за сутки

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 110 боевиков ВСУ, гаубицу М777 производства США, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 118-й механизированной бригады ВСУ, 124-й, 129-й бригад теробороны и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка Запорожской области, Михайловка и Камышаны Херсонской области. Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, три автомобиля и 155 мм гаубица М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Херсонская областьЗапорожская область
 
 
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