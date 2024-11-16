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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 16.11.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 110 боевиков ВСУ, гаубицу М777 производства США, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T12:14

2024-11-16T12:14

2024-11-16T12:24

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 110 боевиков ВСУ, гаубицу М777 производства США, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 118-й механизированной бригады ВСУ, 124-й, 129-й бригад теробороны и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка Запорожской области, Михайловка и Камышаны Херсонской области. Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, три автомобиля и 155 мм гаубица М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , запорожская область