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Группировка "Север" уничтожила до 70 солдат ВСУ за сутки - РИА Новости, 16.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 16.11.2024 (обновлено: 12:25 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/svo-1984137906.html
Группировка "Север" уничтожила до 70 солдат ВСУ за сутки
Группировка "Север" уничтожила до 70 солдат ВСУ за сутки - РИА Новости, 16.11.2024
Группировка "Север" уничтожила до 70 солдат ВСУ за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T12:11
2024-11-16T12:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям иностранных наемников, живой силе и технике 122-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Малые Проходы и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, четыре 152-мм орудия Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область
Группировка "Север" уничтожила до 70 солдат ВСУ за сутки

Минобороны: группировка "Север" уничтожила до 70 солдат ВСУ за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям иностранных наемников, живой силе и технике 122-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Малые Проходы и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, четыре 152-мм орудия Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская область
 
 
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