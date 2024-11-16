https://ria.ru/20241116/svo-1984137906.html

Группировка "Север" уничтожила до 70 солдат ВСУ за сутки

Группировка "Север" уничтожила до 70 солдат ВСУ за сутки - РИА Новости, 16.11.2024

Группировка "Север" уничтожила до 70 солдат ВСУ за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T12:11

2024-11-16T12:11

2024-11-16T12:25

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям иностранных наемников, живой силе и технике 122-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Малые Проходы и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, четыре 152-мм орудия Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область