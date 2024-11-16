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Соблазнительница cоветского кино: роли Светланы Светличной
Соблазнительница cоветского кино: роли Светланы Светличной - РИА Новости, 16.11.2024
Соблазнительница cоветского кино: роли Светланы Светличной
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная умерла на 85-м году жизни после продолжительной болезни.
2024-11-16T18:41
2024-11-16T18:41
2024-11-16T18:41
светлана светличная
видео
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В кино актриса дебютировала в 1960 году – в фильме "Колыбельная". Всесоюзная популярность пришла к ней после эпизодической роли Анны Сергеевны в комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука". Светличная работала с такими режиссерами, как Георгий Данелия, Станислав Говорухин, Марлен Хуциев и Татьяна Лиознова.Прощание пройдет 20 ноября в Белом зале Дома кино. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище в Москве.
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РИА Новости
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Соблазнительница cоветского кино: роли Светланы Светличной
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная умерла на 85-м году жизни после продолжительной болезни. В кино актриса дебютировала в 1960 году – в фильме "Колыбельная". Всесоюзная популярность пришла к ней после эпизодической роли Анны Сергеевны в комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука". Светличная работала с такими режиссерами, как Георгий Данелия, Станислав Говорухин, Марлен Хуциев и Татьяна Лиознова.
Прощание пройдет 20 ноября в Белом зале Дома кино. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище в Москве.
2024-11-16T18:41
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РИА Новости
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РИА Новости
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светлана светличная, видео, видео
Светлана Светличная, Видео
Соблазнительница cоветского кино: роли Светланы Светличной
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная умерла на 85-м году жизни после продолжительной болезни.