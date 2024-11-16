https://ria.ru/20241116/svetlichnaya-1984178763.html

Соблазнительница cоветского кино: роли Светланы Светличной

Соблазнительница cоветского кино: роли Светланы Светличной - РИА Новости, 16.11.2024

Соблазнительница cоветского кино: роли Светланы Светличной

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная умерла на 85-м году жизни после продолжительной болезни.

2024-11-16T18:41

2024-11-16T18:41

2024-11-16T18:41

светлана светличная

видео

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В кино актриса дебютировала в 1960 году – в фильме "Колыбельная". Всесоюзная популярность пришла к ней после эпизодической роли Анны Сергеевны в комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука". Светличная работала с такими режиссерами, как Георгий Данелия, Станислав Говорухин, Марлен Хуциев и Татьяна Лиознова.Прощание пройдет 20 ноября в Белом зале Дома кино. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище в Москве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Соблазнительница cоветского кино: роли Светланы Светличной Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная умерла на 85-м году жизни после продолжительной болезни. В кино актриса дебютировала в 1960 году – в фильме "Колыбельная". Всесоюзная популярность пришла к ней после эпизодической роли Анны Сергеевны в комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука". Светличная работала с такими режиссерами, как Георгий Данелия, Станислав Говорухин, Марлен Хуциев и Татьяна Лиознова. Прощание пройдет 20 ноября в Белом зале Дома кино. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище в Москве. 2024-11-16T18:41 true PT1M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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