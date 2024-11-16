Рейтинг@Mail.ru
Звездная красота: какой запомнится Светлана Светличная - РИА Новости, 16.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:48 16.11.2024 (обновлено: 19:39 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/svetlichnaya-1984152128.html
Звездная красота: какой запомнится Светлана Светличная
Звездная красота: какой запомнится Светлана Светличная - РИА Новости, 16.11.2024
Звездная красота: какой запомнится Светлана Светличная
Светлана Светличная — из тех актрис, без кого совершенно невозможно представить советский кинематограф. Если и была в нем истинная красотка, поражавшая мужчин... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T14:48
2024-11-16T19:39
культура
светлана светличная
россия
ссср
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106063/59/1060635966_0:542:1794:1551_1920x0_80_0_0_e90dbffc4f2e25cd451ac28069445337.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. Светлана Светличная — из тех актрис, без кого совершенно невозможно представить советский кинематограф. Если и была в нем истинная красотка, поражавшая мужчин лишь взглядом, — то это она.У Светличной было не так много главных ролей — как в театре, так и в кино, но она, безусловно, сразу запоминалась. Она потрясающе молчала в кадре — так молчат роковые красотки в ресторане за соседним столиком, но ты не можешь отвести от них глаз.Вот эти роковые героини, возникающие по большей части в эпизодах (но зато каких эпизодах!), и были коронными ролями Светличной. Она появлялась на экране как "мимолетное видение", в ней было совершенно инородное обаяние, и вместе с тем ты понимал, что такая красавица ой как непроста. Не зря удавались Светличной роли очаровательных девушек с "темной стороной". Такова была безымянная контрабандистка из "Героя нашего времени", единственная женщина, которая смогла потягаться с экранным Печориным. Такой была ее Катя-русалка из "Чистых прудов", романтической экранизации повести Юрия Нагибина.Ну и, конечно, Анна Сергеевна из гайдаевской "Бриллиантовой руки" — десять незабываемых минут на экране. Танец очаровывающей Семена Семеновича аферистки запоминался каждому, тем более что Гайдай добавил в фильм еще и нетрадиционный для отечественного кино эротический элемент — и в Светличную влюблялись безоговорочно. Многие мальчишки специально бегали по несколько раз в кинотеатры ради той самой сцены, а у актрисы отбою не было от поклонников.Она могла быть и трагически беззащитна, как ее Габи в "Семнадцати мгновениях весны". Увидев трогательный танец Штирлица и юной племянницы фрау Заурих можно было поверить, что советский разведчик все же дрогнет под взмахом гигантских ресниц героини Светличной, но нет. Кстати, о настоящих разведчиках сама Светличная знала не понаслышке — ее отец работал в Смерше.А еще — роль Нади в киноленте "Место встречи изменить нельзя" — несчастной плачущей сестры убитой Ларисы Груздевой. Светличная играла этот эпизод как личную трагедию, не боясь предстать перед зрителями совсем иной — в слезах, в истерике, без должного и привычного ей лоска. Она легко могла перевоплощаться, но истинную красоту и стать скрыть было невозможно.И в жизни — ее с Владимиром Ивашовым называли самой красивой парой советского кинематографа. Они были вместе действительно и в горе, и в радости. Когда началось ужасающее безвременье 90-х, Ивашов оставил работу в кино и отправился работать на стройку, Светличная же продолжала поддерживать мужа, ездила на встречи со зрителями с концертами и творческими вечерами.Снималась Светлана Афанасьевна в последние годы мало, но фактура давала о себе знать: пожилая Нина, еще одна роковая красавица из романтической драмы-притчи Йоса Стеллинга "Девушка и смерть", стала ее заметной ролью. Словно призрак, пришедший из прошлого, она возникает на экране, глубокомысленно молчит и смотрит своим лучистым взглядом, над которым оказалось не властно время.Светлана Светличная по-прежнему была самой настоящей дивой, звездой, не спешила хвататься за любые роли, избирательно появлялась на публике. В последние годы в принципе ушла от досужих взглядов, слухов и сплетен.И если мы говорим "Светличная", то понимаем — она звезда. Истинная женщина, прекрасная, чарующая, но порой ранимая и беззащитная, которая ждет мужчину, что сможет ее защитить и будет бесконечно ею восхищаться.Как это делали мы все, кто любовался ею на экране и в чьих сердцах Светлана Светличная осталась навеки.
https://ria.ru/20241116/svetlichnaya-1984178763.html
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106063/59/1060635966_0:374:1794:1720_1920x0_80_0_0_633847d0960e34a3814316bb79c8f767.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
светлана светличная, россия, ссср, культура
Культура, Светлана Светличная, Россия, СССР, Культура

Звездная красота: какой запомнится Светлана Светличная

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСветлана Светличная в фильме "Новые приключения неуловимых"
Светлана Светличная в фильме Новые приключения неуловимых - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. Светлана Светличная — из тех актрис, без кого совершенно невозможно представить советский кинематограф. Если и была в нем истинная красотка, поражавшая мужчин лишь взглядом, — то это она.
У Светличной было не так много главных ролей — как в театре, так и в кино, но она, безусловно, сразу запоминалась. Она потрясающе молчала в кадре — так молчат роковые красотки в ресторане за соседним столиком, но ты не можешь отвести от них глаз.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАктриса Светлана Светличная на съемках кинофильма "Бриллиантовая рука"
Актриса Светлана Светличная на съемках кинофильма Бриллиантовая рука - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Актриса Светлана Светличная на съемках кинофильма "Бриллиантовая рука"
Вот эти роковые героини, возникающие по большей части в эпизодах (но зато каких эпизодах!), и были коронными ролями Светличной. Она появлялась на экране как "мимолетное видение", в ней было совершенно инородное обаяние, и вместе с тем ты понимал, что такая красавица ой как непроста. Не зря удавались Светличной роли очаровательных девушек с "темной стороной". Такова была безымянная контрабандистка из "Героя нашего времени", единственная женщина, которая смогла потягаться с экранным Печориным. Такой была ее Катя-русалка из "Чистых прудов", романтической экранизации повести Юрия Нагибина.
Ну и, конечно, Анна Сергеевна из гайдаевской "Бриллиантовой руки" — десять незабываемых минут на экране. Танец очаровывающей Семена Семеновича аферистки запоминался каждому, тем более что Гайдай добавил в фильм еще и нетрадиционный для отечественного кино эротический элемент — и в Светличную влюблялись безоговорочно. Многие мальчишки специально бегали по несколько раз в кинотеатры ради той самой сцены, а у актрисы отбою не было от поклонников.
Соблазнительница cоветского кино: роли Светланы Светличной - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Соблазнительница cоветского кино: роли Светланы Светличной
Вчера, 18:41
Она могла быть и трагически беззащитна, как ее Габи в "Семнадцати мгновениях весны". Увидев трогательный танец Штирлица и юной племянницы фрау Заурих можно было поверить, что советский разведчик все же дрогнет под взмахом гигантских ресниц героини Светличной, но нет. Кстати, о настоящих разведчиках сама Светличная знала не понаслышке — ее отец работал в Смерше.
А еще — роль Нади в киноленте "Место встречи изменить нельзя" — несчастной плачущей сестры убитой Ларисы Груздевой. Светличная играла этот эпизод как личную трагедию, не боясь предстать перед зрителями совсем иной — в слезах, в истерике, без должного и привычного ей лоска. Она легко могла перевоплощаться, но истинную красоту и стать скрыть было невозможно.
И в жизни — ее с Владимиром Ивашовым называли самой красивой парой советского кинематографа. Они были вместе действительно и в горе, и в радости. Когда началось ужасающее безвременье 90-х, Ивашов оставил работу в кино и отправился работать на стройку, Светличная же продолжала поддерживать мужа, ездила на встречи со зрителями с концертами и творческими вечерами.
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкКиноактриса, народная артистка России Светлана Светличная
Киноактриса, народная артистка России Светлана Светличная - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Киноактриса, народная артистка России Светлана Светличная
Снималась Светлана Афанасьевна в последние годы мало, но фактура давала о себе знать: пожилая Нина, еще одна роковая красавица из романтической драмы-притчи Йоса Стеллинга "Девушка и смерть", стала ее заметной ролью. Словно призрак, пришедший из прошлого, она возникает на экране, глубокомысленно молчит и смотрит своим лучистым взглядом, над которым оказалось не властно время.
Светлана Светличная по-прежнему была самой настоящей дивой, звездой, не спешила хвататься за любые роли, избирательно появлялась на публике. В последние годы в принципе ушла от досужих взглядов, слухов и сплетен.
И если мы говорим "Светличная", то понимаем — она звезда. Истинная женщина, прекрасная, чарующая, но порой ранимая и беззащитная, которая ждет мужчину, что сможет ее защитить и будет бесконечно ею восхищаться.
Как это делали мы все, кто любовался ею на экране и в чьих сердцах Светлана Светличная осталась навеки.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Светлана Светличная на торжественной церемонии открытия фестиваля короткометражного кино "Короче" в Калининграде
Актриса Светлана Светличная на торжественной церемонии открытия фестиваля короткометражного кино Короче в Калининграде - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актриса Светлана Светличная на торжественной церемонии открытия фестиваля короткометражного кино "Короче" в Калининграде
 
КультураСветлана СветличнаяРоссияСССРКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала