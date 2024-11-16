https://ria.ru/20241116/svetlichnaya-1984152128.html

Звездная красота: какой запомнится Светлана Светличная

Звездная красота: какой запомнится Светлана Светличная - РИА Новости, 16.11.2024

Звездная красота: какой запомнится Светлана Светличная

Светлана Светличная — из тех актрис, без кого совершенно невозможно представить советский кинематограф. Если и была в нем истинная красотка, поражавшая мужчин... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T14:48

2024-11-16T14:48

2024-11-16T19:39

культура

светлана светличная

россия

ссср

культура

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. Светлана Светличная — из тех актрис, без кого совершенно невозможно представить советский кинематограф. Если и была в нем истинная красотка, поражавшая мужчин лишь взглядом, — то это она.У Светличной было не так много главных ролей — как в театре, так и в кино, но она, безусловно, сразу запоминалась. Она потрясающе молчала в кадре — так молчат роковые красотки в ресторане за соседним столиком, но ты не можешь отвести от них глаз.Вот эти роковые героини, возникающие по большей части в эпизодах (но зато каких эпизодах!), и были коронными ролями Светличной. Она появлялась на экране как "мимолетное видение", в ней было совершенно инородное обаяние, и вместе с тем ты понимал, что такая красавица ой как непроста. Не зря удавались Светличной роли очаровательных девушек с "темной стороной". Такова была безымянная контрабандистка из "Героя нашего времени", единственная женщина, которая смогла потягаться с экранным Печориным. Такой была ее Катя-русалка из "Чистых прудов", романтической экранизации повести Юрия Нагибина.Ну и, конечно, Анна Сергеевна из гайдаевской "Бриллиантовой руки" — десять незабываемых минут на экране. Танец очаровывающей Семена Семеновича аферистки запоминался каждому, тем более что Гайдай добавил в фильм еще и нетрадиционный для отечественного кино эротический элемент — и в Светличную влюблялись безоговорочно. Многие мальчишки специально бегали по несколько раз в кинотеатры ради той самой сцены, а у актрисы отбою не было от поклонников.Она могла быть и трагически беззащитна, как ее Габи в "Семнадцати мгновениях весны". Увидев трогательный танец Штирлица и юной племянницы фрау Заурих можно было поверить, что советский разведчик все же дрогнет под взмахом гигантских ресниц героини Светличной, но нет. Кстати, о настоящих разведчиках сама Светличная знала не понаслышке — ее отец работал в Смерше.А еще — роль Нади в киноленте "Место встречи изменить нельзя" — несчастной плачущей сестры убитой Ларисы Груздевой. Светличная играла этот эпизод как личную трагедию, не боясь предстать перед зрителями совсем иной — в слезах, в истерике, без должного и привычного ей лоска. Она легко могла перевоплощаться, но истинную красоту и стать скрыть было невозможно.И в жизни — ее с Владимиром Ивашовым называли самой красивой парой советского кинематографа. Они были вместе действительно и в горе, и в радости. Когда началось ужасающее безвременье 90-х, Ивашов оставил работу в кино и отправился работать на стройку, Светличная же продолжала поддерживать мужа, ездила на встречи со зрителями с концертами и творческими вечерами.Снималась Светлана Афанасьевна в последние годы мало, но фактура давала о себе знать: пожилая Нина, еще одна роковая красавица из романтической драмы-притчи Йоса Стеллинга "Девушка и смерть", стала ее заметной ролью. Словно призрак, пришедший из прошлого, она возникает на экране, глубокомысленно молчит и смотрит своим лучистым взглядом, над которым оказалось не властно время.Светлана Светличная по-прежнему была самой настоящей дивой, звездой, не спешила хвататься за любые роли, избирательно появлялась на публике. В последние годы в принципе ушла от досужих взглядов, слухов и сплетен.И если мы говорим "Светличная", то понимаем — она звезда. Истинная женщина, прекрасная, чарующая, но порой ранимая и беззащитная, которая ждет мужчину, что сможет ее защитить и будет бесконечно ею восхищаться.Как это делали мы все, кто любовался ею на экране и в чьих сердцах Светлана Светличная осталась навеки.

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светлана светличная, россия, ссср, культура