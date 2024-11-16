https://ria.ru/20241116/svetlichnaya-1984139073.html

Умерла Светлана Светличная

Умерла Светлана Светличная - РИА Новости, 16.11.2024

Умерла Светлана Светличная

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная умерла на 85-м году жизни, сообщила РИА Новости директор гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T12:28

2024-11-16T12:28

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная умерла на 85-м году жизни, сообщила РИА Новости директор гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина."Светлана Афанасьевна ушла из жизни после продолжительной болезни, связанной с возрастом", — сказала она.Прощание с актрисой пройдет 20 ноября в Белом зале Дома кино. Похоронят Светличную на Троекуровском кладбище, уточнили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов.Светличная родилась 15 мая 1940 года в Ленинакане (ныне Гюмри) в Армении. В 1963-м окончила ВГИК, мастерскую Михаила Ромма, затем на протяжении 30 лет служила в Театре-студии киноактера. В кино дебютировала в 1960 году в фильме "Колыбельная". Всесоюзная популярность пришла к актрисе после эпизодической роли Анны Сергеевны в комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" (1969). Светличная снялась в десятках кинокартин, в том числе "Герой нашего времени" (1965), "Тридцать три" (1965), "Держись за облака" (1972), "Семнадцать мгновений весны" (1973), "Место встречи изменить нельзя" (1979), "Анна Павлова" (1983), "День гнева" (1985), "Дома на камне" (1994) и другие.

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культура, светлана светличная, рсфср, россия, михаил ромм, вячеслав тихонов, вгик