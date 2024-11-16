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Умерла Светлана Светличная - РИА Новости, 16.11.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:28 16.11.2024 (обновлено: 19:20 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/svetlichnaya-1984139073.html
Умерла Светлана Светличная
Умерла Светлана Светличная - РИА Новости, 16.11.2024
Умерла Светлана Светличная
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная умерла на 85-м году жизни, сообщила РИА Новости директор гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T12:28
2024-11-16T19:20
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная умерла на 85-м году жизни, сообщила РИА Новости директор гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина."Светлана Афанасьевна ушла из жизни после продолжительной болезни, связанной с возрастом", — сказала она.Прощание с актрисой пройдет 20 ноября в Белом зале Дома кино. Похоронят Светличную на Троекуровском кладбище, уточнили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов.Светличная родилась 15 мая 1940 года в Ленинакане (ныне Гюмри) в Армении. В 1963-м окончила ВГИК, мастерскую Михаила Ромма, затем на протяжении 30 лет служила в Театре-студии киноактера. В кино дебютировала в 1960 году в фильме "Колыбельная". Всесоюзная популярность пришла к актрисе после эпизодической роли Анны Сергеевны в комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" (1969). Светличная снялась в десятках кинокартин, в том числе "Герой нашего времени" (1965), "Тридцать три" (1965), "Держись за облака" (1972), "Семнадцать мгновений весны" (1973), "Место встречи изменить нельзя" (1979), "Анна Павлова" (1983), "День гнева" (1985), "Дома на камне" (1994) и другие.
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культура, светлана светличная, рсфср, россия, михаил ромм, вячеслав тихонов, вгик
Культура, Светлана Светличная, РСФСР, Культура, Россия, Михаил Ромм, Вячеслав Тихонов, ВГИК
Умерла Светлана Светличная

Умерла актриса Светлана Светличная, известная по роли в "Бриллиантовой руке"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАктриса Светлана Светличная
Актриса Светлана Светличная - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Актриса Светлана Светличная. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная умерла на 85-м году жизни, сообщила РИА Новости директор гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина.
"Светлана Афанасьевна ушла из жизни после продолжительной болезни, связанной с возрастом", — сказала она.
© Мосфильм (1968)Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
Кадр из фильма Бриллиантовая рука - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© Мосфильм (1968)
Кадр из фильма "Бриллиантовая рука". Архивное фото
Прощание с актрисой пройдет 20 ноября в Белом зале Дома кино. Похоронят Светличную на Троекуровском кладбище, уточнили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов.
Светличная родилась 15 мая 1940 года в Ленинакане (ныне Гюмри) в Армении. В 1963-м окончила ВГИК, мастерскую Михаила Ромма, затем на протяжении 30 лет служила в Театре-студии киноактера.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВячеслав Тихонов и Светлана Светличная в фильме "Семнадцать мгновений весны"
Вячеслав Тихонов, Светлана Светличная в фильме Семнадцать мгновений весны - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Вячеслав Тихонов и Светлана Светличная в фильме "Семнадцать мгновений весны". Архивное фото
В кино дебютировала в 1960 году в фильме "Колыбельная". Всесоюзная популярность пришла к актрисе после эпизодической роли Анны Сергеевны в комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" (1969).
Светличная снялась в десятках кинокартин, в том числе "Герой нашего времени" (1965), "Тридцать три" (1965), "Держись за облака" (1972), "Семнадцать мгновений весны" (1973), "Место встречи изменить нельзя" (1979), "Анна Павлова" (1983), "День гнева" (1985), "Дома на камне" (1994) и другие.
© Мосфильм (1966)Кадр из фильма "Стряпуха"
Кадр из фильма Стряпуха - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© Мосфильм (1966)
Кадр из фильма "Стряпуха". Архивное фото
 
КультураКультураСветлана СветличнаяРСФСРРоссияМихаил РоммВячеслав ТихоновВГИК
 
 
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