Рейтинг@Mail.ru
NYT: спецпосланником Трампа по Украине может стать уроженец России Эпштейн - РИА Новости, 17.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:43 16.11.2024 (обновлено: 00:07 17.11.2024)
https://ria.ru/20241116/ssha-1984188375.html
NYT: спецпосланником Трампа по Украине может стать уроженец России Эпштейн
NYT: спецпосланником Трампа по Украине может стать уроженец России Эпштейн - РИА Новости, 17.11.2024
NYT: спецпосланником Трампа по Украине может стать уроженец России Эпштейн
Советник выигравшего выборы президента США Дональда Трампа и адвокат Борис Эпштейн якобы предложил свою кандидатуру на пост спецпосланника США по конфликту на... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-16T20:43
2024-11-17T00:07
в мире
сша
украина
вашингтон (штат)
дональд трамп
илон маск
выборы президента сша — 2024
джорджтаунский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cd4c69a43db862548171473fba41c164.jpg
ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Советник выигравшего выборы президента США Дональда Трампа и адвокат Борис Эпштейн якобы предложил свою кандидатуру на пост спецпосланника США по конфликту на Украине, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники."Трамп летел в Вашингтон на свою первую личную встречу с президентом (Джо. — Прим. ред.) Байденом после победы на выборах, когда его высокопоставленный помощник предложил поразительную идею посредничества в установлении мира между Россией и Украиной", — сообщила газета со ссылкой на данные четырех источников.По информации издания, члены команды Трампа, присутствовавшие на борту, якобы опешили от этой идеи, так как у Эпштейна нет опыта в международных отношениях. Помимо этого, адвокат сейчас находится под следствием в штате Аризона из-за необоснованных обвинений в адрес местного избиркома в фальсификации выборов в 2020 году."Но никто из людей, осведомленных об инциденте, не оспаривал один ключевой факт: человек в самолете, который был наименее шокирован идеей специального посланника, был единственным человеком, чье мнение в конечном итоге имело значение. Господин Трамп слушал с явным интересом и не отклонил предложение, хотя и не взял на себя обязательств по нему", — сообщает издание.Якобы даже приближенный к Трампу миллиардер Илон Маск, который должен возглавить новое Министерство государственной эффективности, пребывает в удивлении, каким количеством полномочий Трамп уже наделил адвоката внутри своей команды, согласно информации газеты.Ранее Эпштейн якобы рассказал своим друзьям, что не собирается занимать официальных должностей и будет работать неформальным советником Трампа. New York Times при этом отмечает, что "в мире господина Трампа отсутствие официального титула мало что значит с точки зрения измерения влияния".Эпштейн родился в Москве в 1982 году в еврейской семье, которая в 1993 году переехала в США в качестве беженцев, "спасаясь от преследований", как ранее он заявил об этом в своих соцсетях.Окончил престижный Джорджтаунский университет по специальностям юриспруденция и международные отношения. Работал в предвыборной кампании республиканского кандидата в президенты Джона Маккейна и его напарницы Сары Пэйлин. В орбиту Трампа, по информации СМИ, попал благодаря дружбе с его сыном Эриком, c которым он учился в одном университете.Старшим советником предвыборного штаба Трампа начал работать еще в 2016 году. После вступления Трампа в должность проработал чуть более одного месяца в Белом доме. Причины его ухода неизвестны, СМИ сообщают, что были проблемы со стороны службы безопасности, но с тех пор вопрос был снят.Эпштейн якобы обладает довольно взрывным характером, отмечают СМИ, что приводило к проблемам с законом. Из-за этого его иногда сравнивают с главным персонажем сериала "Клан Сопрано". Так же, как и Тони Сопрано, Эпштейн вырос в штате Нью-Джерси.В 2014 у него была стычка в баре, но обвинения ему не предъявили, так как он согласился пройти курс управления гневом. В 2021 году его якобы арестовали за харассмент в отношении двух женщин в баре в штате Аризона. В результате он якобы признал себя виновным только в нарушении общественного порядка, обвинения в харассменте были сняты.В этом году Большое жюри штата Аризона предъявило ему и другим соратникам Трампа обвинения в предполагаемом вмешательстве в выборы 2020 года.
https://ria.ru/20241116/merkuris-1984114867.html
https://ria.ru/20241115/tramp-1983915394.html
https://ria.ru/20241114/podolyak-1983757122.html
https://ria.ru/20241116/ssha-1984035129.html
сша
украина
вашингтон (штат)
россия
аризона
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8c64a34691b8b31c5f622546c3563398.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, вашингтон (штат), дональд трамп, илон маск, выборы президента сша — 2024, джорджтаунский университет, джо байден, джон маккейн (политик), россия, аризона
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Илон Маск, Выборы президента США — 2024, Джорджтаунский университет, Джо Байден, Джон Маккейн (политик), Россия, Аризона
NYT: спецпосланником Трампа по Украине может стать уроженец России Эпштейн

NYT: уроженец РФ Эпштейн предложил сделать его спецпосланником Трампа по Украине

© iStock.com / Kathrine AndiУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Советник выигравшего выборы президента США Дональда Трампа и адвокат Борис Эпштейн якобы предложил свою кандидатуру на пост спецпосланника США по конфликту на Украине, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.
"Трамп летел в Вашингтон на свою первую личную встречу с президентом (Джо. — Прим. ред.) Байденом после победы на выборах, когда его высокопоставленный помощник предложил поразительную идею посредничества в установлении мира между Россией и Украиной", — сообщила газета со ссылкой на данные четырех источников.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
"Время пришло". В Британии раскрыли, что получит Украина при Трампе
Вчера, 06:55
По информации издания, члены команды Трампа, присутствовавшие на борту, якобы опешили от этой идеи, так как у Эпштейна нет опыта в международных отношениях. Помимо этого, адвокат сейчас находится под следствием в штате Аризона из-за необоснованных обвинений в адрес местного избиркома в фальсификации выборов в 2020 году.
"Но никто из людей, осведомленных об инциденте, не оспаривал один ключевой факт: человек в самолете, который был наименее шокирован идеей специального посланника, был единственным человеком, чье мнение в конечном итоге имело значение. Господин Трамп слушал с явным интересом и не отклонил предложение, хотя и не взял на себя обязательств по нему", — сообщает издание.
Якобы даже приближенный к Трампу миллиардер Илон Маск, который должен возглавить новое Министерство государственной эффективности, пребывает в удивлении, каким количеством полномочий Трамп уже наделил адвоката внутри своей команды, согласно информации газеты.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
У Трампа нет плана по Украине, пишет Politico
15 ноября, 11:54
Ранее Эпштейн якобы рассказал своим друзьям, что не собирается занимать официальных должностей и будет работать неформальным советником Трампа. New York Times при этом отмечает, что "в мире господина Трампа отсутствие официального титула мало что значит с точки зрения измерения влияния".
Эпштейн родился в Москве в 1982 году в еврейской семье, которая в 1993 году переехала в США в качестве беженцев, "спасаясь от преследований", как ранее он заявил об этом в своих соцсетях.
Окончил престижный Джорджтаунский университет по специальностям юриспруденция и международные отношения. Работал в предвыборной кампании республиканского кандидата в президенты Джона Маккейна и его напарницы Сары Пэйлин. В орбиту Трампа, по информации СМИ, попал благодаря дружбе с его сыном Эриком, c которым он учился в одном университете.
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Офис Зеленского раскрыл часть придуманного под Трампа "мирного плана"
14 ноября, 15:27
Старшим советником предвыборного штаба Трампа начал работать еще в 2016 году. После вступления Трампа в должность проработал чуть более одного месяца в Белом доме. Причины его ухода неизвестны, СМИ сообщают, что были проблемы со стороны службы безопасности, но с тех пор вопрос был снят.
Эпштейн якобы обладает довольно взрывным характером, отмечают СМИ, что приводило к проблемам с законом. Из-за этого его иногда сравнивают с главным персонажем сериала "Клан Сопрано". Так же, как и Тони Сопрано, Эпштейн вырос в штате Нью-Джерси.
В 2014 у него была стычка в баре, но обвинения ему не предъявили, так как он согласился пройти курс управления гневом. В 2021 году его якобы арестовали за харассмент в отношении двух женщин в баре в штате Аризона. В результате он якобы признал себя виновным только в нарушении общественного порядка, обвинения в харассменте были сняты.
В этом году Большое жюри штата Аризона предъявило ему и другим соратникам Трампа обвинения в предполагаемом вмешательстве в выборы 2020 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Штатам готовят опричнину
Вчера, 08:00
 
В миреСШАУкраинаВашингтон (штат)Дональд ТрампИлон МаскВыборы президента США — 2024Джорджтаунский университетДжо БайденДжон Маккейн (политик)РоссияАризона
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала