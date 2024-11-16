NYT: спецпосланником Трампа по Украине может стать уроженец России Эпштейн
NYT: уроженец РФ Эпштейн предложил сделать его спецпосланником Трампа по Украине
© iStock.com / Kathrine AndiУкраинский флаг
© iStock.com / Kathrine Andi
Украинский флаг. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Советник выигравшего выборы президента США Дональда Трампа и адвокат Борис Эпштейн якобы предложил свою кандидатуру на пост спецпосланника США по конфликту на Украине, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.
"Трамп летел в Вашингтон на свою первую личную встречу с президентом (Джо. — Прим. ред.) Байденом после победы на выборах, когда его высокопоставленный помощник предложил поразительную идею посредничества в установлении мира между Россией и Украиной", — сообщила газета со ссылкой на данные четырех источников.
По информации издания, члены команды Трампа, присутствовавшие на борту, якобы опешили от этой идеи, так как у Эпштейна нет опыта в международных отношениях. Помимо этого, адвокат сейчас находится под следствием в штате Аризона из-за необоснованных обвинений в адрес местного избиркома в фальсификации выборов в 2020 году.
"Но никто из людей, осведомленных об инциденте, не оспаривал один ключевой факт: человек в самолете, который был наименее шокирован идеей специального посланника, был единственным человеком, чье мнение в конечном итоге имело значение. Господин Трамп слушал с явным интересом и не отклонил предложение, хотя и не взял на себя обязательств по нему", — сообщает издание.
Якобы даже приближенный к Трампу миллиардер Илон Маск, который должен возглавить новое Министерство государственной эффективности, пребывает в удивлении, каким количеством полномочий Трамп уже наделил адвоката внутри своей команды, согласно информации газеты.
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Ранее Эпштейн якобы рассказал своим друзьям, что не собирается занимать официальных должностей и будет работать неформальным советником Трампа. New York Times при этом отмечает, что "в мире господина Трампа отсутствие официального титула мало что значит с точки зрения измерения влияния".
Эпштейн родился в Москве в 1982 году в еврейской семье, которая в 1993 году переехала в США в качестве беженцев, "спасаясь от преследований", как ранее он заявил об этом в своих соцсетях.
Окончил престижный Джорджтаунский университет по специальностям юриспруденция и международные отношения. Работал в предвыборной кампании республиканского кандидата в президенты Джона Маккейна и его напарницы Сары Пэйлин. В орбиту Трампа, по информации СМИ, попал благодаря дружбе с его сыном Эриком, c которым он учился в одном университете.
Старшим советником предвыборного штаба Трампа начал работать еще в 2016 году. После вступления Трампа в должность проработал чуть более одного месяца в Белом доме. Причины его ухода неизвестны, СМИ сообщают, что были проблемы со стороны службы безопасности, но с тех пор вопрос был снят.
Эпштейн якобы обладает довольно взрывным характером, отмечают СМИ, что приводило к проблемам с законом. Из-за этого его иногда сравнивают с главным персонажем сериала "Клан Сопрано". Так же, как и Тони Сопрано, Эпштейн вырос в штате Нью-Джерси.
В 2014 у него была стычка в баре, но обвинения ему не предъявили, так как он согласился пройти курс управления гневом. В 2021 году его якобы арестовали за харассмент в отношении двух женщин в баре в штате Аризона. В результате он якобы признал себя виновным только в нарушении общественного порядка, обвинения в харассменте были сняты.
В этом году Большое жюри штата Аризона предъявило ему и другим соратникам Трампа обвинения в предполагаемом вмешательстве в выборы 2020 года.
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