https://ria.ru/20241116/spetsoperatsiya-1984187966.html

В США раскрыли, какую цену Украина заплатила за вторжение в Курскую область

В США раскрыли, какую цену Украина заплатила за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 16.11.2024

В США раскрыли, какую цену Украина заплатила за вторжение в Курскую область

ВСУ потеряли контроль над всей линией соприкосновения из-за вторжения в Курскую область, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T20:34

2024-11-16T20:34

2024-11-16T22:20

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. ВСУ потеряли контроль над всей линией соприкосновения из-за вторжения в Курскую область, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала Danny Haiphong."Вторжение в Курскую область стоило Украине всей линии соприкосновения от Запорожья через Донбасс и до Харькова", — отметил он.По словам эксперта, в зоне спецоперации ВС России превосходят ВСУ, в результате чего их продвижение вперед только ускоряется."Они взяли тысячи своих лучших людей и лучшее оборудование, и они перенапрягли свою логистику, которая и так была перенапряжена", — резюмировал Берлетик.ВС России активно продвигаются в Донбассе. С конца октября по начало ноября подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики. На прошлой неделе они также взяли под контроль населенный пункт Кременная Балка и село Волченка. Кроме того, на этой неделе российские войска освободили населенные пункты Степановка, Вознесенка и Ровнополь.Ранее в пятницу советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что российские войска находятся в центре Курахово.Гагин подчеркнул, что Кураховское направление — одно из самых горячих на линии боевого соприкосновения, там идут ожесточенные бои. Российские войска контролируют почти половину территории города, отметил он.

https://ria.ru/20241116/merkuris-1984166221.html

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курская область, донбасс, украина, ян гагин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире