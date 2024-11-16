Спецоперация, 16 ноября: российские войска освободили Макаровку и Ленинское
Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР, потери ВСУ на Курском направлении превысили 200 человек за сутки, а МККК занялся вопросом возвращения 23 российских граждан из Сумской области.
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ВС России освободили Макаровку и Ленинское в ДНР.
Кроме того, за сутки:
- Поражены объекты энергетической инфраструктуры Украины, использовавшиеся для обеспечения действий ВСУ, инфраструктура военного аэродрома, цеха производства и места хранения беспилотников;
- ПВО сбили четыре реактивных снаряда HIMARS и 102 беспилотника;
- Нанесены поражения 14 украинским бригадам в районах семи населенных пунктов Курской области. ВСУ потеряли 255 военнослужащих, три бронетранспортера, ЗРК и станцию РЭБ.
Работа ПВО
За ночь над российскими регионами также уничтожили 34 украинских дрона:
- Над территорией Курской области — 20;
- На Брянской областью — 11;
- По одному БПЛА над республикой Крым, Белгородской и Калужской областями.
Около 08.10 еще один беспилотник сбили над Воронежской областью, а примерно в 13.30 еще один ликвидировали над Белгородской областью.
Что случилось на Запорожье
Российские войска выбили украинских боевиков и зачистили село Дорожнянка на Гуляйпольском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Город Гуляйполе расположен в Пологовском районе.
По словам собеседника агентства, ВСУ пришлось уйти с позиций восточнее Урожайного и в районе Золотой Нивы. Кроме того, добавил он, российские силы продвинулись севернее Работино.
Возвращение курян
Международный Комитет Красного Креста (МККК) работает над вопросом возвращения 23 российских граждан, перемещенных с территории Курской области в Сумскую область, сообщили РИА Новости в офисе делегации организации в Москве.
Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила об установлении сведений об этих гражданах при нападении ВСУ на российский регион, среди них есть новорожденный ребенок. Она также рассказала о продолжении диалога с МККК и омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцом о механизме возвращения вывезенных из Курской области на Украину россиян.
"МККК работает над этим. Делегация в Москве находится в контакте с госпожой Москальковой", — заявили в офисе.
Ранее уполномоченный сообщала, что в ее аппарат поступили обращения в отношении более чем тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли из России.
Удар по ж/д узлу в Одесской области
По железнодорожному узлу в городе Раздельная в Одесской области пришелся удар, уничтоживший военный груз и нарушивший цепь их поставок из Румынии, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Прилет был во время сортировки составов с военными грузами. Взрыв мощный, чувствовался даже в селах за десять километров от Раздельной. Насколько поврежден железнодорожный узел, будем узнавать... Но это означает, что на трое суток прервана одна из самых больших логистических цепочек из Румынии. Не считая груза, который был уничтожен", — сказал собеседник агентства.