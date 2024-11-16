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Спецоперация, 16 ноября: российские войска освободили Макаровку и Ленинское - РИА Новости, 16.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:13 16.11.2024 (обновлено: 19:07 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/spetsoperatsiya-1984175914.html
Спецоперация, 16 ноября: российские войска освободили Макаровку и Ленинское
Спецоперация, 16 ноября: российские войска освободили Макаровку и Ленинское - РИА Новости, 16.11.2024
Спецоперация, 16 ноября: российские войска освободили Макаровку и Ленинское
Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР, потери ВСУ на Курском направлении превысили 200 человек за сутки, а МККК занялся вопросом... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T18:13
2024-11-16T19:07
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
татьяна москалькова
владимир рогов
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР, потери ВСУ на Курском направлении превысили 200 человек за сутки, а МККК занялся вопросом возвращения 23 российских граждан из Сумской области.Новые приобретенияВС России освободили Макаровку и Ленинское в ДНР.Кроме того, за сутки:Работа ПВОЗа ночь над российскими регионами также уничтожили 34 украинских дрона:Около 08.10 еще один беспилотник сбили над Воронежской областью, а примерно в 13.30 еще один ликвидировали над Белгородской областью.Что случилось на ЗапорожьеРоссийские войска выбили украинских боевиков и зачистили село Дорожнянка на Гуляйпольском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Город Гуляйполе расположен в Пологовском районе.По словам собеседника агентства, ВСУ пришлось уйти с позиций восточнее Урожайного и в районе Золотой Нивы. Кроме того, добавил он, российские силы продвинулись севернее Работино.Возвращение курянМеждународный Комитет Красного Креста (МККК) работает над вопросом возвращения 23 российских граждан, перемещенных с территории Курской области в Сумскую область, сообщили РИА Новости в офисе делегации организации в Москве.Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила об установлении сведений об этих гражданах при нападении ВСУ на российский регион, среди них есть новорожденный ребенок. Она также рассказала о продолжении диалога с МККК и омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцом о механизме возвращения вывезенных из Курской области на Украину россиян."МККК работает над этим. Делегация в Москве находится в контакте с госпожой Москальковой", — заявили в офисе.Ранее уполномоченный сообщала, что в ее аппарат поступили обращения в отношении более чем тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли из России.Удар по ж/д узлу в Одесской областиПо железнодорожному узлу в городе Раздельная в Одесской области пришелся удар, уничтоживший военный груз и нарушивший цепь их поставок из Румынии, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Прилет был во время сортировки составов с военными грузами. Взрыв мощный, чувствовался даже в селах за десять километров от Раздельной. Насколько поврежден железнодорожный узел, будем узнавать... Но это означает, что на трое суток прервана одна из самых больших логистических цепочек из Румынии. Не считая груза, который был уничтожен", — сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241116/ukraina-1984148899.html
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россия, курская область, украина, татьяна москалькова, владимир рогов, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, международный комитет красного креста (мккк), верховная рада украины, сумская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Татьяна Москалькова, Владимир Рогов, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Международный комитет Красного Креста (МККК), Верховная Рада Украины, Сумская область, В мире

Спецоперация, 16 ноября: российские войска освободили Макаровку и Ленинское

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР, потери ВСУ на Курском направлении превысили 200 человек за сутки, а МККК занялся вопросом возвращения 23 российских граждан из Сумской области.

Новые приобретения

ВС России освободили Макаровку и Ленинское в ДНР.
Кроме того, за сутки:
  • Поражены объекты энергетической инфраструктуры Украины, использовавшиеся для обеспечения действий ВСУ, инфраструктура военного аэродрома, цеха производства и места хранения беспилотников;
  • ПВО сбили четыре реактивных снаряда HIMARS и 102 беспилотника;
  • Нанесены поражения 14 украинским бригадам в районах семи населенных пунктов Курской области. ВСУ потеряли 255 военнослужащих, три бронетранспортера, ЗРК и станцию РЭБ.
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Работа ПВО

За ночь над российскими регионами также уничтожили 34 украинских дрона:
Около 08.10 еще один беспилотник сбили над Воронежской областью, а примерно в 13.30 еще один ликвидировали над Белгородской областью.

Что случилось на Запорожье

Российские войска выбили украинских боевиков и зачистили село Дорожнянка на Гуляйпольском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Город Гуляйполе расположен в Пологовском районе.
По словам собеседника агентства, ВСУ пришлось уйти с позиций восточнее Урожайного и в районе Золотой Нивы. Кроме того, добавил он, российские силы продвинулись севернее Работино.
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Возвращение курян

Международный Комитет Красного Креста (МККК) работает над вопросом возвращения 23 российских граждан, перемещенных с территории Курской области в Сумскую область, сообщили РИА Новости в офисе делегации организации в Москве.
Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила об установлении сведений об этих гражданах при нападении ВСУ на российский регион, среди них есть новорожденный ребенок. Она также рассказала о продолжении диалога с МККК и омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцом о механизме возвращения вывезенных из Курской области на Украину россиян.
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"МККК работает над этим. Делегация в Москве находится в контакте с госпожой Москальковой", — заявили в офисе.
Ранее уполномоченный сообщала, что в ее аппарат поступили обращения в отношении более чем тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли из России.

Удар по ж/д узлу в Одесской области

По железнодорожному узлу в городе Раздельная в Одесской области пришелся удар, уничтоживший военный груз и нарушивший цепь их поставок из Румынии, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Прилет был во время сортировки составов с военными грузами. Взрыв мощный, чувствовался даже в селах за десять километров от Раздельной. Насколько поврежден железнодорожный узел, будем узнавать... Но это означает, что на трое суток прервана одна из самых больших логистических цепочек из Румынии. Не считая груза, который был уничтожен", — сказал собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаТатьяна МоскальковаВладимир РоговДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Верховная Рада УкраиныСумская областьВ мире
 
 
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