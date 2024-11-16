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"Уничтожить Россию". На Западе сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 16.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:20 16.11.2024 (обновлено: 18:48 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/spetsoperatsiya-1984170495.html
"Уничтожить Россию". На Западе сделали заявление о спецоперации
"Уничтожить Россию". На Западе сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 16.11.2024
"Уничтожить Россию". На Западе сделали заявление о спецоперации
Украина потеряет всю восточную часть страны, если не согласится на мирные переговоры на нынешних условиях Москвы, заявил бывший советник НАТО и полковник... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T17:20
2024-11-16T18:48
специальная военная операция на украине
в мире
жак бо
украина
москва
россия
владимир путин
нато
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Украина потеряет всю восточную часть страны, если не согласится на мирные переговоры на нынешних условиях Москвы, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Deep Dive."У вас есть предварительные условия Владимира Путина на июнь 2024 года. &lt;…&gt; Поведение западного руководства становится очень странным, потому что на самом деле мы движемся к ситуации, &lt;…&gt; которая будет заключаться в том, что вся восточная часть Украины будет под контролем русских, а остальная часть Украины будет нейтральной", — отметил он.По мнению эксперта, Киев в том числе может потерять Одессу, если не согласится на текущие условия и откажется от переговоров. Подобный исход полковник назвал решающей победой России."Мы имеем дело с руководством, которое чрезвычайно заблуждается с самого начала этого конфликта, потому что все ожидали, что смогут уничтожить Россию только санкциями", — резюмировал Бо.В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20241116/merkuris-1984166221.html
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в мире, жак бо, украина, москва, россия, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Жак Бо, Украина, Москва, Россия, Владимир Путин, НАТО
"Уничтожить Россию". На Западе сделали заявление о спецоперации

Полковник Бо: Украина потеряет всю восточную часть, если не пойдет на переговоры

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С5 "Гиацинт-С" ВС России
Артиллерийский расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С5 Гиацинт-С ВС России - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Артиллерийский расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С5 "Гиацинт-С" ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Украина потеряет всю восточную часть страны, если не согласится на мирные переговоры на нынешних условиях Москвы, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Deep Dive.
"У вас есть предварительные условия Владимира Путина на июнь 2024 года. <…> Поведение западного руководства становится очень странным, потому что на самом деле мы движемся к ситуации, <…> которая будет заключаться в том, что вся восточная часть Украины будет под контролем русских, а остальная часть Украины будет нейтральной", — отметил он.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
На Западе предупредили о возможности санкций против Украины
Вчера, 16:39
По мнению эксперта, Киев в том числе может потерять Одессу, если не согласится на текущие условия и откажется от переговоров. Подобный исход полковник назвал решающей победой России.
"Мы имеем дело с руководством, которое чрезвычайно заблуждается с самого начала этого конфликта, потому что все ожидали, что смогут уничтожить Россию только санкциями", — резюмировал Бо.
В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖак БоУкраинаМоскваРоссияВладимир ПутинНАТО
 
 
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