"Уничтожить Россию". На Западе сделали заявление о спецоперации
Полковник Бо: Украина потеряет всю восточную часть, если не пойдет на переговоры
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С5 "Гиацинт-С" ВС России
Артиллерийский расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С5 "Гиацинт-С" ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Украина потеряет всю восточную часть страны, если не согласится на мирные переговоры на нынешних условиях Москвы, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Deep Dive.
"У вас есть предварительные условия Владимира Путина на июнь 2024 года. <…> Поведение западного руководства становится очень странным, потому что на самом деле мы движемся к ситуации, <…> которая будет заключаться в том, что вся восточная часть Украины будет под контролем русских, а остальная часть Украины будет нейтральной", — отметил он.
"Мы имеем дело с руководством, которое чрезвычайно заблуждается с самого начала этого конфликта, потому что все ожидали, что смогут уничтожить Россию только санкциями", — резюмировал Бо.
В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.