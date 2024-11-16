https://ria.ru/20241116/spetsoperatsiya-1984170495.html

"Уничтожить Россию". На Западе сделали заявление о спецоперации

"Уничтожить Россию". На Западе сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 16.11.2024

"Уничтожить Россию". На Западе сделали заявление о спецоперации

Украина потеряет всю восточную часть страны, если не согласится на мирные переговоры на нынешних условиях Москвы, заявил бывший советник НАТО и полковник... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T17:20

2024-11-16T17:20

2024-11-16T18:48

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Украина потеряет всю восточную часть страны, если не согласится на мирные переговоры на нынешних условиях Москвы, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Deep Dive."У вас есть предварительные условия Владимира Путина на июнь 2024 года. <…> Поведение западного руководства становится очень странным, потому что на самом деле мы движемся к ситуации, <…> которая будет заключаться в том, что вся восточная часть Украины будет под контролем русских, а остальная часть Украины будет нейтральной", — отметил он.По мнению эксперта, Киев в том числе может потерять Одессу, если не согласится на текущие условия и откажется от переговоров. Подобный исход полковник назвал решающей победой России."Мы имеем дело с руководством, которое чрезвычайно заблуждается с самого начала этого конфликта, потому что все ожидали, что смогут уничтожить Россию только санкциями", — резюмировал Бо.В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.

https://ria.ru/20241116/merkuris-1984166221.html

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в мире, жак бо, украина, москва, россия, владимир путин, нато