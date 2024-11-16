Сальдо прокомментировал планы Трампа по Украине
Сальдо: цели СВО должны быть достигнуты вне зависимости от планов Трампа
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что цели специальной военной операции должны быть достигнуты вне зависимости от планов победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.
"Скорее всего, даже сам Дональд Трамп ещё не решил, как он будет действовать в отношении Украины и Владимира Зеленского. Всё, что можно сказать по этому поводу в данный момент, - гадания на кофейной гуще. Точно известно одно: мы, граждане России, должны прилагать все усилия для того, чтобы достигнуть целей специальной военной операции", - сказал Сальдо РИА Новости.
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По его словам, Трамп будет действовать, прежде всего, в интересах США.
"Какие-то выводы будем делать по мере того, что он реально предпримет: одно дело предвыборная агитация, а другое — реальная политика. Американские политики не всегда выполняют свои обещания. До инаугурации Трампа президентом США всё ещё остаётся непримиримый русофоб Джо Байден. От него мы не ждём ничего хорошего", - подчеркнул Сальдо.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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