https://ria.ru/20241116/spetsoperatsiya-1984146929.html

Сальдо прокомментировал планы Трампа по Украине

Сальдо прокомментировал планы Трампа по Украине - РИА Новости, 16.11.2024

Сальдо прокомментировал планы Трампа по Украине

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что цели специальной военной операции должны быть достигнуты вне зависимости от планов победившего на... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T13:33

2024-11-16T13:33

2024-11-16T13:33

специальная военная операция на украине

в мире

сша

дональд трамп

владимир сальдо

владимир зеленский

выборы президента сша — 2024

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982193657_222:341:3072:1944_1920x0_80_0_0_9d64e39884aa988e6aea46d0043fa6d0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что цели специальной военной операции должны быть достигнуты вне зависимости от планов победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. "Скорее всего, даже сам Дональд Трамп ещё не решил, как он будет действовать в отношении Украины и Владимира Зеленского. Всё, что можно сказать по этому поводу в данный момент, - гадания на кофейной гуще. Точно известно одно: мы, граждане России, должны прилагать все усилия для того, чтобы достигнуть целей специальной военной операции", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, Трамп будет действовать, прежде всего, в интересах США. "Какие-то выводы будем делать по мере того, что он реально предпримет: одно дело предвыборная агитация, а другое — реальная политика. Американские политики не всегда выполняют свои обещания. До инаугурации Трампа президентом США всё ещё остаётся непримиримый русофоб Джо Байден. От него мы не ждём ничего хорошего", - подчеркнул Сальдо. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241115/tramp-1983841863.html

https://ria.ru/20241114/trump-1983600385.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, дональд трамп, владимир сальдо, владимир зеленский, выборы президента сша — 2024, украина