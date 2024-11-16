https://ria.ru/20241116/spetsoperatsiya-1984143659.html
Губернатор Самарской области передал новую партию техники в зону СВО
Губернатор Самарской области передал новую партию техники в зону СВО - РИА Новости, 16.11.2024
Губернатор Самарской области передал новую партию техники в зону СВО
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал очередную партию техники в зону СВО, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T13:00
2024-11-16T13:00
2024-11-16T13:00
самарская область
самара
вячеслав федорищев
вооруженные силы рф
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САМАРА, 16 ноя - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал очередную партию техники в зону СВО, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства. "В субботу в Самаре состоялась отправка очередного груза в зону проведения специальной военной операции. Губернатор Вячеслав Федорищев передал командирам и бойцам партию спецтехники и спецсредств для дальнейшей ее доставки в подразделения, где служат бойцы из Самарской области", - говорится в сообщении правительства региона. Среди передаваемой техники - автомобили УАЗ, электромотоциклы, квадроциклы, 100 квадрокоптеров, станции РЭБ, специализированная видеокамера для обнаружения противника, а также более 50 средств связи, 250 дизельных печей и различные расходные материалы. В начале этой недели по поручению Федорищева в зону СВО также передали пять экскаваторов на базе автомобилей "Урал". Техника на общую сумму 177 миллионов рублей закуплена регионом для бойцов с учетом конкретных пожеланий командиров. "Передаем технику нашим героическим ребятам. Все, что к нам пришло по заявкам командиров, мы отработали. Ребята с этой техникой будут сильнее, хотя они и так сильные, наши герои, мы ими гордимся. Сколько необходимо помогать бойцам, столько и будем. Наша цель – Победа", - сказал Федорищев.
https://ria.ru/20240818/samara-1966899869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, самара, вячеслав федорищев, вооруженные силы рф
Самарская область, Самара, Вячеслав Федорищев, Вооруженные силы РФ
Губернатор Самарской области передал новую партию техники в зону СВО
Губернатор Самарской области Федорищев передал новую партию техники в зону СВО
САМАРА, 16 ноя - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал очередную партию техники в зону СВО, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.
«
"В субботу в Самаре
состоялась отправка очередного груза в зону проведения специальной военной операции. Губернатор Вячеслав Федорищев передал командирам и бойцам партию спецтехники и спецсредств для дальнейшей ее доставки в подразделения, где служат бойцы из Самарской области", - говорится в сообщении правительства региона.
Среди передаваемой техники - автомобили УАЗ, электромотоциклы, квадроциклы, 100 квадрокоптеров, станции РЭБ, специализированная видеокамера для обнаружения противника, а также более 50 средств связи, 250 дизельных печей и различные расходные материалы.
В начале этой недели по поручению Федорищева в зону СВО также передали пять экскаваторов на базе автомобилей "Урал". Техника на общую сумму 177 миллионов рублей закуплена регионом для бойцов с учетом конкретных пожеланий командиров.
"Передаем технику нашим героическим ребятам. Все, что к нам пришло по заявкам командиров, мы отработали. Ребята с этой техникой будут сильнее, хотя они и так сильные, наши герои, мы ими гордимся. Сколько необходимо помогать бойцам, столько и будем. Наша цель – Победа", - сказал Федорищев.