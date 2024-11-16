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Губернатор Самарской области передал новую партию техники в зону СВО - РИА Новости, 16.11.2024
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13:00 16.11.2024
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Губернатор Самарской области передал новую партию техники в зону СВО
Губернатор Самарской области передал новую партию техники в зону СВО - РИА Новости, 16.11.2024
Губернатор Самарской области передал новую партию техники в зону СВО
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал очередную партию техники в зону СВО, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T13:00
2024-11-16T13:00
самарская область
самара
вячеслав федорищев
вооруженные силы рф
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САМАРА, 16 ноя - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал очередную партию техники в зону СВО, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства. "В субботу в Самаре состоялась отправка очередного груза в зону проведения специальной военной операции. Губернатор Вячеслав Федорищев передал командирам и бойцам партию спецтехники и спецсредств для дальнейшей ее доставки в подразделения, где служат бойцы из Самарской области", - говорится в сообщении правительства региона. Среди передаваемой техники - автомобили УАЗ, электромотоциклы, квадроциклы, 100 квадрокоптеров, станции РЭБ, специализированная видеокамера для обнаружения противника, а также более 50 средств связи, 250 дизельных печей и различные расходные материалы. В начале этой недели по поручению Федорищева в зону СВО также передали пять экскаваторов на базе автомобилей "Урал". Техника на общую сумму 177 миллионов рублей закуплена регионом для бойцов с учетом конкретных пожеланий командиров. "Передаем технику нашим героическим ребятам. Все, что к нам пришло по заявкам командиров, мы отработали. Ребята с этой техникой будут сильнее, хотя они и так сильные, наши герои, мы ими гордимся. Сколько необходимо помогать бойцам, столько и будем. Наша цель – Победа", - сказал Федорищев.
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самарская область, самара, вячеслав федорищев, вооруженные силы рф
Самарская область, Самара, Вячеслав Федорищев, Вооруженные силы РФ
Губернатор Самарской области передал новую партию техники в зону СВО

Губернатор Самарской области Федорищев передал новую партию техники в зону СВО

© Фото : Вячеслав Федорищев/TelegramГубернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал партию техники в зону СВО
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал партию техники в зону СВО - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© Фото : Вячеслав Федорищев/Telegram
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САМАРА, 16 ноя - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал очередную партию техники в зону СВО, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.
«
"В субботу в Самаре состоялась отправка очередного груза в зону проведения специальной военной операции. Губернатор Вячеслав Федорищев передал командирам и бойцам партию спецтехники и спецсредств для дальнейшей ее доставки в подразделения, где служат бойцы из Самарской области", - говорится в сообщении правительства региона.
Среди передаваемой техники - автомобили УАЗ, электромотоциклы, квадроциклы, 100 квадрокоптеров, станции РЭБ, специализированная видеокамера для обнаружения противника, а также более 50 средств связи, 250 дизельных печей и различные расходные материалы.
В начале этой недели по поручению Федорищева в зону СВО также передали пять экскаваторов на базе автомобилей "Урал". Техника на общую сумму 177 миллионов рублей закуплена регионом для бойцов с учетом конкретных пожеланий командиров.
"Передаем технику нашим героическим ребятам. Все, что к нам пришло по заявкам командиров, мы отработали. Ребята с этой техникой будут сильнее, хотя они и так сильные, наши герои, мы ими гордимся. Сколько необходимо помогать бойцам, столько и будем. Наша цель – Победа", - сказал Федорищев.
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Самарская областьСамараВячеслав ФедорищевВооруженные силы РФ
 
 
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