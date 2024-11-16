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Бойцы "Центра" отразили четыре атаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 16.11.2024
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12:25 16.11.2024
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Бойцы "Центра" отразили четыре атаки ВСУ за сутки
Бойцы "Центра" отразили четыре атаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 16.11.2024
Бойцы "Центра" отразили четыре атаки ВСУ за сутки
Подразделения группировки "Центр" отразили четыре атаки, ВСУ потеряли более 370 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T12:25
2024-11-16T12:25
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
селидово
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" отразили четыре атаки, ВСУ потеряли более 370 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 42-й, 117-й механизированных, 68-й, 71-й, 152-й егерских бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Петровка, Дылеевка, Селидово, Ильинка, Новогродовка и Новодмитровка Донецкой Народной Республики, отразили четыре контратаки штурмовых подразделений ВСУ. "Противник потерял более 370 военнослужащих, боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, две 152 мм гаубицы "Мста-Б", три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира", - говорится в сводке министерства.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, селидово, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Селидово, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Центра" отразили четыре атаки ВСУ за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли более 370 боевиков в зоне действий группировки "Центр"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса "Корнет"
Российский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса Корнет - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" . Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" отразили четыре атаки, ВСУ потеряли более 370 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 42-й, 117-й механизированных, 68-й, 71-й, 152-й егерских бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Петровка, Дылеевка, Селидово, Ильинка, Новогродовка и Новодмитровка Донецкой Народной Республики, отразили четыре контратаки штурмовых подразделений ВСУ.
"Противник потерял более 370 военнослужащих, боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, две 152 мм гаубицы "Мста-Б", три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныСелидовоВооруженные силы РФ
 
 
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