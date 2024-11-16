https://ria.ru/20241116/spetsoperatsiya-1984138564.html

Бойцы "Центра" отразили четыре атаки ВСУ за сутки

Бойцы "Центра" отразили четыре атаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 16.11.2024

Бойцы "Центра" отразили четыре атаки ВСУ за сутки

Подразделения группировки "Центр" отразили четыре атаки, ВСУ потеряли более 370 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T12:25

2024-11-16T12:25

2024-11-16T12:25

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

селидово

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" отразили четыре атаки, ВСУ потеряли более 370 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 42-й, 117-й механизированных, 68-й, 71-й, 152-й егерских бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Петровка, Дылеевка, Селидово, Ильинка, Новогродовка и Новодмитровка Донецкой Народной Республики, отразили четыре контратаки штурмовых подразделений ВСУ. "Противник потерял более 370 военнослужащих, боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, две 152 мм гаубицы "Мста-Б", три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

селидово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, селидово, вооруженные силы рф