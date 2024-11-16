Бойцы "Центра" отразили четыре атаки ВСУ за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 370 боевиков в зоне действий группировки "Центр"
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса "Корнет"
Российский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" . Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" отразили четыре атаки, ВСУ потеряли более 370 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 42-й, 117-й механизированных, 68-й, 71-й, 152-й егерских бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Петровка, Дылеевка, Селидово, Ильинка, Новогродовка и Новодмитровка Донецкой Народной Республики, отразили четыре контратаки штурмовых подразделений ВСУ.
"Противник потерял более 370 военнослужащих, боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, две 152 мм гаубицы "Мста-Б", три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира", - говорится в сводке министерства.
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