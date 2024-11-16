https://ria.ru/20241116/spetsoperatsiya-1984138382.html
ВСУ потеряли до 625 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
ВСУ потеряли до 625 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 16.11.2024
ВСУ потеряли до 625 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
Российская группировка "Юг" улучшила тактическое положение, нанесла поражение формированиям пяти бригад ВСУ и отразила две контратаки, потери противника... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T12:19
2024-11-16T12:19
2024-11-16T12:33
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Юг" улучшила тактическое положение, нанесла поражение формированиям пяти бригад ВСУ и отразила две контратаки, потери противника составили до 625 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям 24-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й и 77-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Северск, Дачное, Андреевка, Доброволье и Курахово Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены две контратаки штурмовых групп противника."Потери ВСУ составили до 625 военнослужащих, три автомобиля и две 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, славянск, северск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
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ВСУ потеряли до 625 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
Бойцы "Юга" отразили 2 контратаки и нанесли поражение 5 бригадам ВСУ за сутки