Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 625 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 16.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 16.11.2024 (обновлено: 12:33 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/spetsoperatsiya-1984138382.html
ВСУ потеряли до 625 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
ВСУ потеряли до 625 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 16.11.2024
ВСУ потеряли до 625 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
Российская группировка "Юг" улучшила тактическое положение, нанесла поражение формированиям пяти бригад ВСУ и отразила две контратаки, потери противника... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T12:19
2024-11-16T12:33
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
славянск
северск
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978389168_0:285:3135:2048_1920x0_80_0_0_0548f9ce64865ca0b2703b1e36d99dd1.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Юг" улучшила тактическое положение, нанесла поражение формированиям пяти бригад ВСУ и отразила две контратаки, потери противника составили до 625 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям 24-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й и 77-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Северск, Дачное, Андреевка, Доброволье и Курахово Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены две контратаки штурмовых групп противника."Потери ВСУ составили до 625 военнослужащих, три автомобиля и две 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
славянск
северск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978389168_404:0:3135:2048_1920x0_80_0_0_87bb48255e7cdd86a6188e1c01966f18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины, славянск, северск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Славянск, Северск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 625 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки

Бойцы "Юга" отразили 2 контратаки и нанесли поражение 5 бригадам ВСУ за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Юг" улучшила тактическое положение, нанесла поражение формированиям пяти бригад ВСУ и отразила две контратаки, потери противника составили до 625 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям 24-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й и 77-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Северск, Дачное, Андреевка, Доброволье и Курахово Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, были отражены две контратаки штурмовых групп противника.
"Потери ВСУ составили до 625 военнослужащих, три автомобиля и две 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныСлавянскСеверскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала