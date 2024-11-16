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Российские войска нанесли удары по аэродрому ВСУ и цехам БПЛА - РИА Новости, 16.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:16 16.11.2024 (обновлено: 12:27 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/spetsoperatsiya-1984138223.html
Российские войска нанесли удары по аэродрому ВСУ и цехам БПЛА
Российские войска нанесли удары по аэродрому ВСУ и цехам БПЛА - РИА Новости, 16.11.2024
Российские войска нанесли удары по аэродрому ВСУ и цехам БПЛА
Российские войска нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, использовавшимся для обеспечения действий ВСУ, инфраструктуре военного... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T12:16
2024-11-16T12:27
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, использовавшимся для обеспечения действий ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, цехам производства беспилотников, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, использовавшимся для обеспечения действий ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 165-ти районах", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 102 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска нанесли удары по аэродрому ВСУ и цехам БПЛА

МО: ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре аэродрома ВСУ и цехам БПЛА на Украине

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, использовавшимся для обеспечения действий ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, цехам производства беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, использовавшимся для обеспечения действий ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 165-ти районах", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 102 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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