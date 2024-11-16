https://ria.ru/20241116/spetsoperatsiya-1984138223.html

Российские войска нанесли удары по аэродрому ВСУ и цехам БПЛА

Российские войска нанесли удары по аэродрому ВСУ и цехам БПЛА - РИА Новости, 16.11.2024

Российские войска нанесли удары по аэродрому ВСУ и цехам БПЛА

Российские войска нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, использовавшимся для обеспечения действий ВСУ, инфраструктуре военного... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T12:16

2024-11-16T12:16

2024-11-16T12:27

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, использовавшимся для обеспечения действий ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, цехам производства беспилотников, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, использовавшимся для обеспечения действий ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 165-ти районах", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 102 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)