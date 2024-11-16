https://ria.ru/20241116/spetsoperatsiya-1984137995.html

Бойцы "Запада" отразили две контратаки ВСУ за сутки

Бойцы "Запада" отразили две контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 16.11.2024

Бойцы "Запада" отразили две контратаки ВСУ за сутки

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах Кировска, Тернов и Красного Лимана в ДНР, а также... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T12:13

2024-11-16T12:13

2024-11-16T12:36

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

кировск

красный лиман

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах Кировска, Тернов и Красного Лимана в ДНР, а также отразила две контратаки, потери противника составили до 440 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Кировск, Терны и Красный Лиман Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского оборонного ведомства.Отмечается, что также были отражены две контратаки штурмовых групп 14-й и 28-й механизированных бригад ВСУ."Противник потерял до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей, реактивную систему залпового огня "Партизан", 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, кировск, красный лиман, безопасность, вооруженные силы рф