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Бойцы "Запада" отразили две контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 16.11.2024
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12:13 16.11.2024 (обновлено: 12:36 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/spetsoperatsiya-1984137995.html
Бойцы "Запада" отразили две контратаки ВСУ за сутки
Бойцы "Запада" отразили две контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 16.11.2024
Бойцы "Запада" отразили две контратаки ВСУ за сутки
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах Кировска, Тернов и Красного Лимана в ДНР, а также... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T12:13
2024-11-16T12:36
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
кировск
красный лиман
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах Кировска, Тернов и Красного Лимана в ДНР, а также отразила две контратаки, потери противника составили до 440 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Кировск, Терны и Красный Лиман Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского оборонного ведомства.Отмечается, что также были отражены две контратаки штурмовых групп 14-й и 28-й механизированных бригад ВСУ."Противник потерял до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей, реактивную систему залпового огня "Партизан", 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
кировск
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россия, вооруженные силы украины, кировск, красный лиман, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Кировск, Красный Лиман, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Запада" отразили две контратаки ВСУ за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 440 боевиков в зоне действий группировки "Запад" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах Кировска, Тернов и Красного Лимана в ДНР, а также отразила две контратаки, потери противника составили до 440 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Кировск, Терны и Красный Лиман Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского оборонного ведомства.
Отмечается, что также были отражены две контратаки штурмовых групп 14-й и 28-й механизированных бригад ВСУ.
"Противник потерял до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей, реактивную систему залпового огня "Партизан", 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКировскКрасный ЛиманБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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