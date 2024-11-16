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ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Восток" до 140 боевиков за сутки
ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Восток" до 140 боевиков за сутки - РИА Новости, 16.11.2024
ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Восток" до 140 боевиков за сутки
Украинские формирования потеряли в зоне действия "Востока" до 140 военнослужащих, два танка и две самоходные артиллерийские установки "Акация" в зоне... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T12:10
2024-11-16T12:10
2024-11-16T12:31
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Украинские формирования потеряли в зоне действия "Востока" до 140 военнослужащих, два танка и две самоходные артиллерийские установки "Акация" в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике 113-й, 117-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Отражена одна контратака штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили до 140 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две 152-мм самоходные артиллерийские установки "Акация", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Восток" до 140 боевиков за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли в зоне действий "Востока" до 140 боевиков и 2 танка за сутки