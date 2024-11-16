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На Чукотке с нефтяного танкера спасли моряка с тяжелой травмой

На Чукотке с нефтяного танкера спасли моряка с тяжелой травмой - РИА Новости, 16.11.2024

На Чукотке с нефтяного танкера спасли моряка с тяжелой травмой

Национальная служба санитарной авиации спасла моряка с тяжелой травмой руки с нефтяного танкера "Остен" в Анадырском заливе, сообщили в "Ростехе". РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T10:10

2024-11-16T10:10

2024-11-16T15:45

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Национальная служба санитарной авиации спасла моряка с тяжелой травмой руки с нефтяного танкера "Остен" в Анадырском заливе, сообщили в "Ростехе". "Благодаря воздушной скорой пациента оперативно доставили в больницу. Мужчина получил травму пальцев руки на судне во время шторма. В момент происшествия танкер находился в Анадырском заливе, у берегов Чукотки", — говорится в релизе. Операция по спасению длилась два часа. За это время вертолет Ми-8 службы санитарной авиации долетел до судна, поднял пострадавшего на борт с помощью лебедочной грузовой системы и перевез его в больницу на Чукотке.

https://ria.ru/20240626/tanker-1955511463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

чукотка, ростех, ми-8 амтш, происшествия