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На Чукотке с нефтяного танкера спасли моряка с тяжелой травмой - РИА Новости, 16.11.2024
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Хорошие новости
 
10:10 16.11.2024 (обновлено: 15:45 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/spasenie-1984127578.html
На Чукотке с нефтяного танкера спасли моряка с тяжелой травмой
На Чукотке с нефтяного танкера спасли моряка с тяжелой травмой - РИА Новости, 16.11.2024
На Чукотке с нефтяного танкера спасли моряка с тяжелой травмой
Национальная служба санитарной авиации спасла моряка с тяжелой травмой руки с нефтяного танкера "Остен" в Анадырском заливе, сообщили в "Ростехе". РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T10:10
2024-11-16T15:45
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Национальная служба санитарной авиации спасла моряка с тяжелой травмой руки с нефтяного танкера "Остен" в Анадырском заливе, сообщили в "Ростехе". "Благодаря воздушной скорой пациента оперативно доставили в больницу. Мужчина получил травму пальцев руки на судне во время шторма. В момент происшествия танкер находился в Анадырском заливе, у берегов Чукотки", — говорится в релизе. Операция по спасению длилась два часа. За это время вертолет Ми-8 службы санитарной авиации долетел до судна, поднял пострадавшего на борт с помощью лебедочной грузовой системы и перевез его в больницу на Чукотке.
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чукотка, ростех, ми-8 амтш, происшествия
Хорошие новости, Чукотка, Ростех, Ми-8 АМТШ, Происшествия
На Чукотке с нефтяного танкера спасли моряка с тяжелой травмой

В Анадырском заливе санавиация спасла с танкера моряка с тяжелой травмой руки

© Ростех/TelegramЭвакуация моряка силами НССА с нефтяного танкера "Остен" в Анадырском заливе
Эвакуация моряка силами НССА с нефтяного танкера Остен в Анадырском заливе - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© Ростех/Telegram
Эвакуация моряка силами НССА с нефтяного танкера "Остен" в Анадырском заливе
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Национальная служба санитарной авиации спасла моряка с тяжелой травмой руки с нефтяного танкера "Остен" в Анадырском заливе, сообщили в "Ростехе".
"Благодаря воздушной скорой пациента оперативно доставили в больницу. Мужчина получил травму пальцев руки на судне во время шторма. В момент происшествия танкер находился в Анадырском заливе, у берегов Чукотки", — говорится в релизе.
Операция по спасению длилась два часа. За это время вертолет Ми-8 службы санитарной авиации долетел до судна, поднял пострадавшего на борт с помощью лебедочной грузовой системы и перевез его в больницу на Чукотке.
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