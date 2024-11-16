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На Чукотке с нефтяного танкера спасли моряка с тяжелой травмой
На Чукотке с нефтяного танкера спасли моряка с тяжелой травмой - РИА Новости, 16.11.2024
На Чукотке с нефтяного танкера спасли моряка с тяжелой травмой
Национальная служба санитарной авиации спасла моряка с тяжелой травмой руки с нефтяного танкера "Остен" в Анадырском заливе, сообщили в "Ростехе". РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T10:10
2024-11-16T10:10
2024-11-16T15:45
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Национальная служба санитарной авиации спасла моряка с тяжелой травмой руки с нефтяного танкера "Остен" в Анадырском заливе, сообщили в "Ростехе". "Благодаря воздушной скорой пациента оперативно доставили в больницу. Мужчина получил травму пальцев руки на судне во время шторма. В момент происшествия танкер находился в Анадырском заливе, у берегов Чукотки", — говорится в релизе. Операция по спасению длилась два часа. За это время вертолет Ми-8 службы санитарной авиации долетел до судна, поднял пострадавшего на борт с помощью лебедочной грузовой системы и перевез его в больницу на Чукотке.
https://ria.ru/20240626/tanker-1955511463.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чукотка, ростех, ми-8 амтш, происшествия
Хорошие новости, Чукотка, Ростех, Ми-8 АМТШ, Происшествия
На Чукотке с нефтяного танкера спасли моряка с тяжелой травмой
В Анадырском заливе санавиация спасла с танкера моряка с тяжелой травмой руки