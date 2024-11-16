https://ria.ru/20241116/solnechnogorsk-1984134877.html
В Подмосковье задержали водителя такси, напавшего на участника СВО
В Подмосковье задержали водителя такси, напавшего на участника СВО - РИА Новости, 16.11.2024
В Подмосковье задержали водителя такси, напавшего на участника СВО
Водитель, подозреваемый в нападении на участника СВО, задержан в подмосковном Солнечногорске, сообщает ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T11:44
2024-11-16T11:44
2024-11-16T11:48
происшествия
авто
россия
московская область (подмосковье)
солнечногорск
следственный комитет россии (ск рф)
яндекс.такси
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/10/1984135056_0:2:774:437_1920x0_80_0_0_23925bd69845b9d73f6a2d5bc75e7d9f.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Водитель, подозреваемый в нападении на участника СВО, задержан в подмосковном Солнечногорске, сообщает ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале. "Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство), задержан уроженец иностранного государства", - говорится в сообщении ведомства. По данным ведомства, 12 ноября водитель "Яндекс такси" из-за малозначительного повода напал на своего пассажира, являющегося участником СВО и имеющим ампутацию пальцев правой ноги. Подозреваемый выбросил костыли мужчины из автомобиля, после чего вытолкнул его с заднего пассажирского сиденья, а затем прыгнул на поврежденную ногу потерпевшего и уехал. Уточняется, что в результате пассажир был госпитализирован в медицинское учреждение, где в настоящее время проходит лечение. "В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение и по ходатайству следствия изберут меру пресечения", - добавило ведомство.
https://ria.ru/20241105/banda-1981865775.html
россия
московская область (подмосковье)
солнечногорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/10/1984135056_0:0:584:437_1920x0_80_0_0_b4ee771299cb8d22fcec3feb72eb39f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, россия, московская область (подмосковье), солнечногорск, следственный комитет россии (ск рф), яндекс.такси, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Россия, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Следственный комитет России (СК РФ), Яндекс.Такси, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Подмосковье задержали водителя такси, напавшего на участника СВО
В Солнечногорске задержали водителя, подозреваемого в нападении на участника СВО