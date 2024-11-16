https://ria.ru/20241116/solnechnogorsk-1984134877.html

В Подмосковье задержали водителя такси, напавшего на участника СВО

В Подмосковье задержали водителя такси, напавшего на участника СВО - РИА Новости, 16.11.2024

В Подмосковье задержали водителя такси, напавшего на участника СВО

Водитель, подозреваемый в нападении на участника СВО, задержан в подмосковном Солнечногорске, сообщает ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T11:44

2024-11-16T11:44

2024-11-16T11:48

происшествия

авто

россия

московская область (подмосковье)

солнечногорск

следственный комитет россии (ск рф)

яндекс.такси

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Водитель, подозреваемый в нападении на участника СВО, задержан в подмосковном Солнечногорске, сообщает ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале. "Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство), задержан уроженец иностранного государства", - говорится в сообщении ведомства. По данным ведомства, 12 ноября водитель "Яндекс такси" из-за малозначительного повода напал на своего пассажира, являющегося участником СВО и имеющим ампутацию пальцев правой ноги. Подозреваемый выбросил костыли мужчины из автомобиля, после чего вытолкнул его с заднего пассажирского сиденья, а затем прыгнул на поврежденную ногу потерпевшего и уехал. Уточняется, что в результате пассажир был госпитализирован в медицинское учреждение, где в настоящее время проходит лечение. "В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение и по ходатайству следствия изберут меру пресечения", - добавило ведомство.

https://ria.ru/20241105/banda-1981865775.html

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, авто, россия, московская область (подмосковье), солнечногорск, следственный комитет россии (ск рф), яндекс.такси, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом