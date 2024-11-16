Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий рассказал, что нужно Зеленскому для столкновения Запада с Россией - РИА Новости, 16.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:53 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/slutskiy-1984192871.html
Слуцкий рассказал, что нужно Зеленскому для столкновения Запада с Россией
Слуцкий рассказал, что нужно Зеленскому для столкновения Запада с Россией - РИА Новости, 16.11.2024
Слуцкий рассказал, что нужно Зеленскому для столкновения Запада с Россией
Владимиру Зеленскому нужны новые и большие жертвы для вовлечения Запада, ЕС и НАТО в прямое столкновение с Россией, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T21:53
2024-11-16T21:53
в мире
россия
германия
украина
владимир путин
владимир зеленский
леонид слуцкий (политик)
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:250:2726:1783_1920x0_80_0_0_70ed598934baebb8372e1e5f646d2efb.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Владимиру Зеленскому нужны новые и большие жертвы для вовлечения Запада, ЕС и НАТО в прямое столкновение с Россией, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. "Новые и еще большие жертвы ему нужны лишь для сохранения собственной, давно уже нелегитимной, власти и отсрочки президентских выборов. Но еще больше - для вовлечения Запада, ЕС и НАТО в прямое столкновение с Россией и обострения ситуации вплоть до большой войны на континенте", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что про таком развороте событий антироссийским военным плацдармом станет не только Украина, но и вся Европа, и точно будет не до выборов и не до переговоров. Именно этого, по мнению Слуцкого, хочет и добивается Зеленский, и поэтому разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным "ему как кость в горле". "Своим телефонным разговором с Путиным Шольц открыл "ящик Пандоры", заявил Зеленский и тут же распереживался по поводу "проигрышного статуса" Киева на старте возможных переговоров с Москвой по завершению вооруженного конфликта. При этом просроченный потребовал от Запада усилить позиции укрорежима и разрешить наносить удары дальнобойным оружием по территории России", - отметил парламентарий. В пятницу Кремль и Берлин сообщили о телефонном разговоре между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным. Он состоялся по инициативе немецкой стороны. Зеленский назвал звонок канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину "ящиком Пандоры".
https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984177200.html
https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984149771.html
россия
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:55:2657:2048_1920x0_80_0_0_ed722c21b5fc1c374029b9ccf0991c2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, украина, владимир путин, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), евросоюз, нато, госдума рф
В мире, Россия, Германия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Леонид Слуцкий (политик), Евросоюз, НАТО, Госдума РФ
Слуцкий рассказал, что нужно Зеленскому для столкновения Запада с Россией

Слуцкий: Зеленскому нужны новые жертвы для столкновения Запада с Россией

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Владимиру Зеленскому нужны новые и большие жертвы для вовлечения Запада, ЕС и НАТО в прямое столкновение с Россией, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Новые и еще большие жертвы ему нужны лишь для сохранения собственной, давно уже нелегитимной, власти и отсрочки президентских выборов. Но еще больше - для вовлечения Запада, ЕС и НАТО в прямое столкновение с Россией и обострения ситуации вплоть до большой войны на континенте", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
"Не до шуточек". Зеленского предупредили о серьезной угрозе
Вчера, 18:25
Он подчеркнул, что про таком развороте событий антироссийским военным плацдармом станет не только Украина, но и вся Европа, и точно будет не до выборов и не до переговоров. Именно этого, по мнению Слуцкого, хочет и добивается Зеленский, и поэтому разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным "ему как кость в горле".
"Своим телефонным разговором с Путиным Шольц открыл "ящик Пандоры", заявил Зеленский и тут же распереживался по поводу "проигрышного статуса" Киева на старте возможных переговоров с Москвой по завершению вооруженного конфликта. При этом просроченный потребовал от Запада усилить позиции укрорежима и разрешить наносить удары дальнобойным оружием по территории России", - отметил парламентарий.
В пятницу Кремль и Берлин сообщили о телефонном разговоре между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным. Он состоялся по инициативе немецкой стороны.
Зеленский назвал звонок канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину "ящиком Пандоры".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Зеленский сделал трудное признание о конфликте на Украине
Вчера, 14:04
 
В миреРоссияГерманияУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЛеонид Слуцкий (политик)ЕвросоюзНАТОГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала