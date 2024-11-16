https://ria.ru/20241116/slutskiy-1984192871.html

Слуцкий рассказал, что нужно Зеленскому для столкновения Запада с Россией

Слуцкий рассказал, что нужно Зеленскому для столкновения Запада с Россией - РИА Новости, 16.11.2024

Слуцкий рассказал, что нужно Зеленскому для столкновения Запада с Россией

Владимиру Зеленскому нужны новые и большие жертвы для вовлечения Запада, ЕС и НАТО в прямое столкновение с Россией, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T21:53

2024-11-16T21:53

2024-11-16T21:53

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владимир зеленский

леонид слуцкий (политик)

евросоюз

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Владимиру Зеленскому нужны новые и большие жертвы для вовлечения Запада, ЕС и НАТО в прямое столкновение с Россией, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. "Новые и еще большие жертвы ему нужны лишь для сохранения собственной, давно уже нелегитимной, власти и отсрочки президентских выборов. Но еще больше - для вовлечения Запада, ЕС и НАТО в прямое столкновение с Россией и обострения ситуации вплоть до большой войны на континенте", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что про таком развороте событий антироссийским военным плацдармом станет не только Украина, но и вся Европа, и точно будет не до выборов и не до переговоров. Именно этого, по мнению Слуцкого, хочет и добивается Зеленский, и поэтому разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным "ему как кость в горле". "Своим телефонным разговором с Путиным Шольц открыл "ящик Пандоры", заявил Зеленский и тут же распереживался по поводу "проигрышного статуса" Киева на старте возможных переговоров с Москвой по завершению вооруженного конфликта. При этом просроченный потребовал от Запада усилить позиции укрорежима и разрешить наносить удары дальнобойным оружием по территории России", - отметил парламентарий. В пятницу Кремль и Берлин сообщили о телефонном разговоре между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным. Он состоялся по инициативе немецкой стороны. Зеленский назвал звонок канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину "ящиком Пандоры".

https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984177200.html

https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984149771.html

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в мире, россия, германия, украина, владимир путин, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), евросоюз, нато, госдума рф