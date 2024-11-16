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Пришло время восстановить диалог с Россией, заявил евродепутат от Словакии - РИА Новости, 16.11.2024
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23:40 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/slovakiya-1984198501.html
Пришло время восстановить диалог с Россией, заявил евродепутат от Словакии
Пришло время восстановить диалог с Россией, заявил евродепутат от Словакии - РИА Новости, 16.11.2024
Пришло время восстановить диалог с Россией, заявил евродепутат от Словакии
Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заявил, что пришло время восстановить диалог с Россией, отметив, что верит в хорошие отношения с... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T23:40
2024-11-16T23:40
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дмитрий медведев
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БРАТИСЛАВА, 16 ноя - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заявил, что пришло время восстановить диалог с Россией, отметив, что верит в хорошие отношения с российской стороной. Блага в эти дни находится в Сочи, где проходит международная конференция, посвященная перспективам социального и экономического сотрудничества между БРИКС и европейскими странами и организациями. "На саммите БРИКС и Европы в Сочи я говорил с представителями со всего мира, включая Индию, Египет и Сербию. Но особенно ценю то, что я смог поговорить с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Самое время начать мирный диалог. И да, я верю в диалог, верю в дипломатию, верю в мир. И верю в хорошие отношения с Россией", - написал Блага в своем Telegram-канале. Он отметил, что невозможно вести диалог о мире с Россией, прервав все каналы коммуникации. "Как мне подтвердил бывший российский президент Дмитрий Анатольевич Медведев, даже во время холодной войны... никогда не было такого, чтобы Запад прервал контакты с русскими. Никогда. Только сейчас мы делаем вид, что добьемся мира, пока будем упрямиться в углу. Это абсурдно", - добавил депутат. Блага отметил, что для него было большой честью побеседовать с Медведевым.
https://ria.ru/20241106/slovakiya-1982245342.html
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россия, сочи, словакия, дмитрий медведев, брикс, в мире
Россия, Сочи, Словакия, Дмитрий Медведев, БРИКС, В мире
Пришло время восстановить диалог с Россией, заявил евродепутат от Словакии

Евродепутат от Словакии Блага: пришло время восстановить диалог с Россией

© RTЛюбош Блага
Любош Блага - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© RT
Любош Блага. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 16 ноя - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заявил, что пришло время восстановить диалог с Россией, отметив, что верит в хорошие отношения с российской стороной.
Блага в эти дни находится в Сочи, где проходит международная конференция, посвященная перспективам социального и экономического сотрудничества между БРИКС и европейскими странами и организациями.
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"На саммите БРИКС и Европы в Сочи я говорил с представителями со всего мира, включая Индию, Египет и Сербию. Но особенно ценю то, что я смог поговорить с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Самое время начать мирный диалог. И да, я верю в диалог, верю в дипломатию, верю в мир. И верю в хорошие отношения с Россией", - написал Блага в своем Telegram-канале.
Он отметил, что невозможно вести диалог о мире с Россией, прервав все каналы коммуникации.
"Как мне подтвердил бывший российский президент Дмитрий Анатольевич Медведев, даже во время холодной войны... никогда не было такого, чтобы Запад прервал контакты с русскими. Никогда. Только сейчас мы делаем вид, что добьемся мира, пока будем упрямиться в углу. Это абсурдно", - добавил депутат.
Блага отметил, что для него было большой честью побеседовать с Медведевым.
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