https://ria.ru/20241116/slovakiya-1984198501.html

Пришло время восстановить диалог с Россией, заявил евродепутат от Словакии

Пришло время восстановить диалог с Россией, заявил евродепутат от Словакии - РИА Новости, 16.11.2024

Пришло время восстановить диалог с Россией, заявил евродепутат от Словакии

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заявил, что пришло время восстановить диалог с Россией, отметив, что верит в хорошие отношения с... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T23:40

2024-11-16T23:40

2024-11-16T23:40

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дмитрий медведев

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БРАТИСЛАВА, 16 ноя - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заявил, что пришло время восстановить диалог с Россией, отметив, что верит в хорошие отношения с российской стороной. Блага в эти дни находится в Сочи, где проходит международная конференция, посвященная перспективам социального и экономического сотрудничества между БРИКС и европейскими странами и организациями. "На саммите БРИКС и Европы в Сочи я говорил с представителями со всего мира, включая Индию, Египет и Сербию. Но особенно ценю то, что я смог поговорить с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Самое время начать мирный диалог. И да, я верю в диалог, верю в дипломатию, верю в мир. И верю в хорошие отношения с Россией", - написал Блага в своем Telegram-канале. Он отметил, что невозможно вести диалог о мире с Россией, прервав все каналы коммуникации. "Как мне подтвердил бывший российский президент Дмитрий Анатольевич Медведев, даже во время холодной войны... никогда не было такого, чтобы Запад прервал контакты с русскими. Никогда. Только сейчас мы делаем вид, что добьемся мира, пока будем упрямиться в углу. Это абсурдно", - добавил депутат. Блага отметил, что для него было большой честью побеседовать с Медведевым.

https://ria.ru/20241106/slovakiya-1982245342.html

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россия, сочи, словакия, дмитрий медведев, брикс, в мире