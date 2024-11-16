https://ria.ru/20241116/slovakiya-1984185274.html

Вице-спикер парламента Словакии хочет посетить Москву, пишут СМИ

Вице-спикер парламента Словакии хочет посетить Москву, пишут СМИ - РИА Новости, 16.11.2024

Вице-спикер парламента Словакии хочет посетить Москву, пишут СМИ

Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко хочет за свой счет... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T19:51

2024-11-16T19:51

2024-11-16T19:51

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БРАТИСЛАВА, 16 ноя - РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко хочет за свой счет посетить с визитом Москву в январе 2025 году, с просьбой одобрить рабочую поездку он обратился к главе словацкого парламента, сообщило издание Štandard. "Данко попросил (исполняющего обязанности председателя парламента Петера Жигу - ред.) одобрить поездку в Москву. В случае положительного ответа глава партии SNS и заместитель председателя парламента в январе 2025 года посетит российскую Госдуму, при этом поездку он хочет оплатить собственными средствами", - пишет издание. "Андрей Данко верит, что Петер Жига одобрит поездку и позволит двусторонние переговоры главы SNS на самом высоком уровне", - приводит издание слова пресс-секретаря партии SNS Зузаны Шкопцовой. По ее словам, предметом переговоров с российской стороной могут стать поставки энергоресурсов в Словакию. Ранее Данко уже говорил о готовности посетить Россию. Он заявлял, что готов поехать в Москву даже несмотря на возможную критику оппозиции, но не уточнял возможные даты поездки. По словам Данко, приглашение, которое у него есть, не ограничено по времени. Он говорил, что поездка важна в контексте поставок российской нефти в Словакию. Ранее партия SNS информировала, что Данко был приглашен в Госдуму РФ в середине июля, но в тот период он должен был принимать участие во внеочередном заседании парламента Словакии, где рассматривались поправки в уголовное законодательство, поэтому поездка не состоялась.

https://ria.ru/20241116/fitso-1984111733.html

https://ria.ru/20241114/slovakiya-1983758728.html

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в мире, словакия, москва, россия, андрей данко, петер жига, госдума рф