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СК возбудил дело по факту обрушения кровли на шахте "Таштагольская" - РИА Новости, 16.11.2024
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06:15 16.11.2024 (обновлено: 06:29 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/sk-1984112870.html
СК возбудил дело по факту обрушения кровли на шахте "Таштагольская"
СК возбудил дело по факту обрушения кровли на шахте "Таштагольская" - РИА Новости, 16.11.2024
СК возбудил дело по факту обрушения кровли на шахте "Таштагольская"
Уголовное дело возбудили в Кузбассе после обрушения кровли на шахте "Таштагольская", где под завалами может находиться один человек, сообщает пресс-служба СУ СК РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T06:15
2024-11-16T06:29
происшествия
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кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 16 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Кузбассе после обрушения кровли на шахте "Таштагольская", где под завалами может находиться один человек, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.Сообщалось, что обрушение кровли произошло в 04.45 (00.45 мск), на место выехали несколько отделений горноспасателей."Предварительно установлено, что ночью 16 ноября 2024 года на шахте "Таштагольская" АО "Евраз ЗСМК" в Таштагольском муниципальном районе при производстве работ по добыче руды произошло внезапное обрушение кровли. Предварительно установлено, что под завалами может находиться один человек… Возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)", - сообщает ведомство.Следователи СК устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.Шахта "Таштагольская" обеспечивает рудой комбинат "Евраз ЗСМК", входящий в группу Evraz.
https://ria.ru/20241008/shakhta-1976872062.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), кемеровская область, россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Кемеровская область, Россия
СК возбудил дело по факту обрушения кровли на шахте "Таштагольская"

СК возбудил дело о нарушении требований безопасности на шахте "Таштагольская"

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Кемеровской областиШахта в Кемеровской области
Шахта в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Кемеровской области
Шахта в Кемеровской области. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 16 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Кузбассе после обрушения кровли на шахте "Таштагольская", где под завалами может находиться один человек, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
Сообщалось, что обрушение кровли произошло в 04.45 (00.45 мск), на место выехали несколько отделений горноспасателей.
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"Предварительно установлено, что ночью 16 ноября 2024 года на шахте "Таштагольская" АО "Евраз ЗСМК" в Таштагольском муниципальном районе при производстве работ по добыче руды произошло внезапное обрушение кровли. Предварительно установлено, что под завалами может находиться один человек… Возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)", - сообщает ведомство.
Следователи СК устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
Шахта "Таштагольская" обеспечивает рудой комбинат "Евраз ЗСМК", входящий в группу Evraz.
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