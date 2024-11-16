https://ria.ru/20241116/sk-1984112870.html

СК возбудил дело по факту обрушения кровли на шахте "Таштагольская"

СК возбудил дело по факту обрушения кровли на шахте "Таштагольская" - РИА Новости, 16.11.2024

СК возбудил дело по факту обрушения кровли на шахте "Таштагольская"

Уголовное дело возбудили в Кузбассе после обрушения кровли на шахте "Таштагольская", где под завалами может находиться один человек, сообщает пресс-служба СУ СК РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T06:15

2024-11-16T06:15

2024-11-16T06:29

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

кемеровская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91889/64/918896400_0:495:4752:3168_1920x0_80_0_0_d62c2d0e70646e1d229603c99f3b1a72.jpg

КЕМЕРОВО, 16 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Кузбассе после обрушения кровли на шахте "Таштагольская", где под завалами может находиться один человек, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.Сообщалось, что обрушение кровли произошло в 04.45 (00.45 мск), на место выехали несколько отделений горноспасателей."Предварительно установлено, что ночью 16 ноября 2024 года на шахте "Таштагольская" АО "Евраз ЗСМК" в Таштагольском муниципальном районе при производстве работ по добыче руды произошло внезапное обрушение кровли. Предварительно установлено, что под завалами может находиться один человек… Возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)", - сообщает ведомство.Следователи СК устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.Шахта "Таштагольская" обеспечивает рудой комбинат "Евраз ЗСМК", входящий в группу Evraz.

https://ria.ru/20241008/shakhta-1976872062.html

https://ria.ru/20241017/shakhty-1978550433.html

кемеровская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), кемеровская область, россия