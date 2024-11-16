https://ria.ru/20241116/sholts-1984191559.html

Шольц назвал способ узнать мнение Путина о переговорах

Шольц назвал способ узнать мнение Путина о переговорах - РИА Новости, 16.11.2024

Шольц назвал способ узнать мнение Путина о переговорах

Единственный способ узнать, что думает президент России Владимир Путин о переговорах по Украине, заключается в том, чтобы спросить его об этом, сказал канцлер... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T21:35

2024-11-16T21:35

2024-11-16T22:24

специальная военная операция на украине

россия

украина

германия

олаф шольц

владимир путин

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Единственный способ узнать, что думает президент России Владимир Путин о переговорах по Украине, заключается в том, чтобы спросить его об этом, сказал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Süddeutsche Zeitung."Нам придется выяснить это, в том числе поговорив с ним об этом", — отметил он.Так немецкий лидер прокомментировал вопрос журналиста о том, почему Путин должен принять участие в переговорах, когда Россия улучшает свои позиции. Он также добавил, что бесполезно строить догадки на этот счет.В пятницу по инициативе германской стороны состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор Владимира Путина с Шольцем.

https://ria.ru/20241116/spetsoperatsiya-1984187966.html

https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984162486.html

россия

украина

германия

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россия, украина, германия, олаф шольц, владимир путин