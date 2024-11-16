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Шольц назвал способ узнать мнение Путина о переговорах
Шольц назвал способ узнать мнение Путина о переговорах - РИА Новости, 16.11.2024
Шольц назвал способ узнать мнение Путина о переговорах
Единственный способ узнать, что думает президент России Владимир Путин о переговорах по Украине, заключается в том, чтобы спросить его об этом, сказал канцлер... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T21:35
2024-11-16T21:35
2024-11-16T22:24
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олаф шольц
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Единственный способ узнать, что думает президент России Владимир Путин о переговорах по Украине, заключается в том, чтобы спросить его об этом, сказал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Süddeutsche Zeitung."Нам придется выяснить это, в том числе поговорив с ним об этом", — отметил он.Так немецкий лидер прокомментировал вопрос журналиста о том, почему Путин должен принять участие в переговорах, когда Россия улучшает свои позиции. Он также добавил, что бесполезно строить догадки на этот счет.В пятницу по инициативе германской стороны состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор Владимира Путина с Шольцем.
https://ria.ru/20241116/spetsoperatsiya-1984187966.html
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россия, украина, германия, олаф шольц, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Германия, Олаф Шольц, Владимир Путин
Шольц назвал способ узнать мнение Путина о переговорах
Шольц назвал разговор с Путиным единственным способом узнать его позицию